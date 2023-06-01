【網購私隱】私隱公署檢視10個網購平台　全均追蹤用戶並將資料轉移至第三方

▲ 個人資料私隠專員鍾麗玲舉行記者會發表兩份報告。（梁偉榮攝）

網購越趨普及，惟也存在個人資料風險。個人資料私隱專員公署（公署）檢視10個本地消費者常用的網購平台，包括Carousell、HKTVmall及淘寶等，發現所有平台均有追蹤用戶，並全部均表示會將客戶資料轉移至第三方。

公署檢視的網購平台包括，Baby Kingdom的BKmall、Carousell、eBay、Fortress、京東、PlayStation App、Price.com.hk、HKTVmall、Samsung及淘寶，發現各平台收集的個人資料總類由12至23項不等，以京東收集最多。另外，淘寶及京東在用戶註冊時，未有向用戶提供選項予用戶選擇是否接收廣告訊息或促銷資訊，惟淘寶可以「帳號設置」欄目關閉「個人化推薦」。

同時全部平台均有追蹤用戶，涉及的資料包括位置、瀏覽記錄、交易資料及裝置資料等。另外，所有平台也均在私隱政策中表示，會將用戶個人資料轉移至第三方，例如業務合作夥伴、附屬或關聯公司、廣告及促銷合作夥伴、外部服務供應商等。

個人資料私隱專員鍾麗玲指，網上購物為用戶帶來各種好處，然而網購平台收集及使用用戶的個人資料，亦帶來一些私隱的風險，呼籲用戶提高警覺，精明使用網購平台，如提供最少量的個人資料、注意有關直接促銷的設定、調整私隱設定，以及刪除不再使用的帳戶等，公署也出版了《使用網購平台的保障私隱貼士》單張，為用戶提供建議。

公署也建議平台營運商，提高追蹤用戶活動的透明度、只收集必要個人資料，應允用戶以訪客身分購物，提供使用個人資料於直接促銷的選項，以及委任保障資料主任，並設立個人資料私隱管理系統等。

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記者：黃小冰