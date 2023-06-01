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【前財經主播】唐海汶離巢TVB後派福利　Iris樣靚身材正迷倒網民【多圖】

娛樂 16:43 2023/06/01

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熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

唐海汶「大解放」！

「夏日熱辣辣...」曾任職TVB、有線電視財經節目主持的唐海汶（Iris）也大一場大解放，罕有地在個人社交平台上載自己身穿水著打卡靚相，相信一眾網民看過後定必感到「透心涼」！

【前新聞之花】陳嘉倩打卡派軍糧獲讚靚人靚貓　 宅男女神從主播轉當藝人【多圖】

哂噴血身材

日前，Iris在社交平台上載自己在沙灘拍的泳裝照，騷出深長事業線、美好身段，實行大派福利！

網民相當喜歡Iris與「陽光玩遊戲」的相片：「睇見都熱親發燒」、「超福利，謝謝」、「流鼻血了好sexy」、「最愛頭兩張，你懂的」、「太吸引啦」、「真的美麗」。

早在2021年，Iris已曾分享過在澳洲拍下的泳裝自拍，當時的她是以泳裝配外套，把「福利程度」稍為降低。

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離巢TVB

唐海汶（Iris）過往曾主持TVB的《智富360》、《交易現場》，以及有線電視的《十點有線財經》，是一位女神級財經主播。

在今年1月初，她於社交平台發文宣布離開TVB，現時已轉職為富途財經節目主持。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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