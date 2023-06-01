【集體中毒】「晚餐吃粥」一家15人離奇死亡 自煮料理成劇毒或是奪命主因

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非洲南部納米比亞（Namibia）發生奪命悲劇，一個貧困家庭自己煮粥當晚餐，豈料吃飽後卻身體不適，其中15人送院搶救仍不治。當局初步研判，受害者食用的粥，摻入自釀啤酒穀類殘渣，兩者混合後產生毒性，或是奪命主因。

綜合外媒報道，案發於非洲南部納米比亞一村莊，受害家庭共21人，其中18人、年齡介乎2至33歲，吃下該粥後身體出現不適。

當地衛生部門證實，5月27日接獲案件通報，受害者出現食物中毒症狀，截至5月31日，共15人死亡，其他患者仍待在醫院，情況危急。

當局推測，該家人將在地穀物珍珠粟（pearl millet mahangu）及啤酒發酵後的沉澱殘渣煮成一鍋粥，未料烹調過程中產生毒性。

警方發言人表示，這是納米比亞受害人數最多的單次食物中毒事件，相關單位已展開調查，目前正等待法醫相驗及實驗室檢測結果。

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責任編輯：王明芳