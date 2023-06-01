T.O.P.宣布去年已退出韓團BIGBANG　崔勝鉉曾吸毒患抑鬱服藥過量陷昏迷

▲ T.O.P.親證去年已退出男團BIGBANG。

曾是南韓天團的BIGBANG，由G-Dragon、T.O.P.、太陽、勝利及大聲組成，當中勝利因2019年捲入夜店暴力及性招待風波，最終入獄一年半，並已退出男團。

而昨日（5月31日）再有一名成員退團，就是去年離開舊公司YG娛樂的T.O.P.。

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BIGBANG成員T.O.P患焦慮抑鬱長期失眠 母親：可能腦部缺氧損傷

去年已退團

T.O.P.（崔勝鉉）昨日在社交平台上載打碟片段，透露目前正製作新唱片。繼2013年推出《DOOM DADA》後，相隔10年再以單飛身份回歸樂壇。

有網民在帖文中留言，問他是否已離開BIGBANG，T.O.P.親自回覆粉絲，表示去年已經退出團隊：「我現在正開始人生新一頁。」

他亦將多張有關其新聞的截圖，抹去「BIGBANG」字眼，與舊公司男團劃清界線。

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吸毒判入獄

T.O.P.於2017年以義警身份服役期間，因吸食大麻而被判監獄10個月及緩刑2年，其後被解除義警職務，轉為社會服務要員服完剩餘的兵役。

及後他在義警隊宿舍被發現疑服用過量精神安定劑不醒人事，之後被送到首爾梨大木洞醫院深切治療部。

▲ BIGBANG成員各散東西。

其家人指T.O.P.一直患有焦慮、抑鬱、驚恐症及失眠，需長期服藥，比如安眠藥、神經鎮定劑等。

退伍後，他曾在直播中與網民展開罵戰，被網民勸戒不要復出，而T.O.P.當時表示自己沒有打算復出。直到最近他宣布回歸南韓樂壇，引起大批網民熱議。

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