【照顧者】父母同年相繼患癌　港女辭職頓成照顧者嘆孤立無援壓力大

▲ 父母同年相繼患癌，港女辭職頓成照顧者，嘆孤立無援壓力大。

病人需要照顧的同時，照顧者同樣需要關心和留意他們的身心狀況，避免因長期受壓，導致悲劇發生。港女林小姐的父母同年相繼患癌，對她造成了很大的打擊，長時間照顧的壓力也讓她喘不過氣，感嘆難以言喻。

據Facebook專頁「善寧會 Society for the Promotion of Hospice Care」分享案例，林小姐的父親於2018年確診肺癌，但正當她手足無措之際，媽媽亦不幸確診腸癌及輕度腦退化症，恰巧林小姐因兒子升學而辭去工作，她頓成「家庭之柱」，疲於奔命照顧兩個家庭。

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照顧過程艱澀與無助

林小姐回憶，當時經常陪同父母覆診和檢查，幾乎一星期五天都在醫院，她既擔心自己照顧家人不周，亦因時間安排和體力消耗而大感壓力。她曾多次因照顧父親而受傷，並出現嚴重失眠、體重下降等情況；其間她還因婦科病，需要接受兩次外科手術。

「照顧」不僅令她心力交瘁，也令她逃避社交。此外，原本擁有穩定工作和收入的林小姐，辭職後家庭的經濟重擔落在丈夫身上。父母雖使用公立醫院服務，但每月的藥物開支仍非常昂貴，經濟壓力大增，她亦感嘆照顧者的身心壓力，難以言喻。

父母同年罹患癌症，對我而言是個沉痛打擊！惟政府為病人及家屬提供的晚期照顧資訊有限，加上日常生活林林總總的壓力，一切只能靠自己，孤立無援。

由於父親疫情期間曾入住公立醫院，不快經歷令他對公院產生恐懼及抗拒。他只求安舒離去，於是林小姐埋首搜尋紓緩治療資料：

一方面要為父親的臨終作準備，心情難過，另一方面政府提供晚期照顧的支援不足，我只能「獨立」面對，過程無助艱澀。

林小姐回憶，當時疫情嚴峻，大多院舍限制探訪，當中只有賽馬會善寧之家維持家屬陪宿，且環境寧靜。獲父親同意後入院，他的心情亦變得開朗，三個月後在家人的陪伴下安詳離世。父親的離去雖不留遺憾，但喪親之痛難以釋懷，母親也因此確診抑鬱症。

祈能做到生命自決

負責林小姐個案的外展家居護士認為，照顧者亦需支援，而外展的家居照護正好扮演支援者角色。她指林伯伯離世後，林老太出現嚴重的失眠、情緒不穩等抑鬱症症狀：

我們會先處理病人身體不適及提供用藥指導，再為她進行徵狀評估，跟進她情緖病及腦退化的情況，再按結果提供專業支援，如：向精神科專科醫生求醫、提供當區的社區中心支援服務資訊，紓緩林小姐的照顧壓力等。

此外，家居護士亦加密家訪次數，安排紓緩治療助理為林老太進行伸展運動，並鼓勵她倆多做運動，保持心情開朗。

經歷父親離世、母親患癌及腦退化症、乃至自己患病，給林小姐的人生上了一課重要的生死教育：

近年發生的事，令我領悟死亡不能改變、無可避免，變的只有自己的心態，意識如何面對及規劃晚年照顧計劃，包括「預設醫療指示」，祈能做到生命自決。

内容獲Facebook專頁「善寧會 Society for the Promotion of Hospice Care」授權轉載，標題經TOPick編輯修改，原題為《照顧者壓力 有誰紓緩》。

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責任編輯：羅嘉欣