【型得起】張蔓姿x PALLADIUM　散發都巿型格少女味

PALLADIUM 全新女生專屬休閒系列，找來多才率真的張蔓姿（GiGi）型格演繹今季全新系列的新品。

品牌時尚的設計與出色的功能完美結合，採用不同材質如透氣 MOLESKIN 帆布面料、柔軟的皮革面料，配合靈感源自 REVOLT 設計的耐磨厚底，不論是休閒平底鞋、型格軍事風涼鞋或是運動鞋，都是女生們日常必備。

天氣酷熱，涼鞋是夏日必不可缺的單品，型格女生最愛嘅REVOLT系列，今季增添新成員 REVOLT SANDAL，鞋底為耐磨橡膠鞋底，配上模切 EVA 鞋墊，鞋面為織帶和魔術貼可調節設計，穿著極之方便。

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甜美系少女首選

REVOLT SANDAL ARMY系列配色極富軍事DNA穿著者呈現出女性剛中帶柔的一面。而REVOLT SANDAL MONO系列以Tone on Tone設計，備有 Black、Star White 和可愛的 Rose Smoke配色，為夏日增添上色彩，是甜美系少女首選。

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對喜歡親親大自然的女生們來說，耐用又具保護性的運動鞋是必備之選。這雙PALLAWAVE LO METRO低筒版演繹時下最流行的運動鞋款式，具標誌性誇張的拱門鞋底，令雙腿自動添加修長效果，小腿視覺上更幼細。

要是喜歡在城市中穿梭，則可選用REVOLT LO TX低筒厚底運動鞋，鞋面採用有機帆布棉，配上EVA橡膠鞋底連鞋頭，淨色簡約設計，百搭易襯。

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