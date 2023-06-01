盧慧敏願為藝術犧牲剪短髮　Amy成功轉型演員：會加倍努力

盧慧敏（Amy）形象多變，在時尚圈經常以獨特的造型，予人驚喜。最近，Amy剪了一頭清爽短髮讓人眼前一亮，而她昨天（5月31日）出席了NET-A-PORTER x Tod’s的私人派對，大家都對Amy的新髮型讚不絕口。

原來她是為新的工作拍攝而「犧牲」，笑說：「未試過咁短頭髮，因為以前出到嚟都係好女仔、好靚咁，今次為咗一個工作而剪短咗頭髮，我估計都有8吋，一生人都未試過咁短頭髮，哈哈。其實剪嘅時候係冇感覺嘅，就好似換衫咁，不過呢件衫要着得耐啲，但到返到屋企洗頭、吹頭嘅時候，先覺得嘩！剪到好短喎！」

Amy直言，現時的短髮容易打理，尤其拍完通宵戲時，清潔時間也少用一倍呢！

Amy感覺幸運

她近年參與多部電影與電視劇，與周潤發合作的《別叫我賭神》將於內地上映，而驚慄電影《失衡凶間之惡念之最》及跟鄭丹瑞主演的新戲《狗轉人生》也將於今年陸續推出。

談到成功轉型，Amy感覺幸運，同時也希望自己可再加快腳步：「我覺得有機會係好彩嘅，畢竟我嘅身高對拍戲係有所阻礙，呢樣嘢係天生，冇得改變，身高令我起步快，不過唔緊要嘅，我會加倍努力，而家有拍攝機會時，會一邊拍一邊向啲前輩偷師學習，同時都有上戲劇班，希望將來用實力話畀大家我真係轉型成功！」

新影片推介：趙璧渝專訪