【47人初選案】控方呈被告加入串謀日期列表 法官關注區諾軒郭榮鏗加入串謀日期及角色

▲ 法官關注區諾軒加入串謀日期。(資料圖片)

民主派初選案今（1日）續審，法庭續處理共謀者原則的法律爭議。控方應法庭要求呈上被告加入串謀日期的列表。法官關注被指為共謀者的郭榮鏗等人的角色，控方指郭則曾出席初選街站活動，法官另質疑控方所總結證供的準確性，指區諾軒證供沒提及在2020年1月的飯局上已同意利用否決權使特首下台。

控方今呈上被告加入串謀日期的列表，法官表示關注列表內容的準確性，問及控方為何指區諾軒在2020年1月飯局上已加入串謀。法官李運騰指，區的證供不曾指他在飯局上同意利用否決權使特首下台。控方則指，區一直知悉運用否決預算案一事，事實裁斷最終是由法庭作出。

法官另問及，前民主動力總幹事黎敬輝及前公民黨成員郭榮鏗在串謀中的角色，問及黎除了在協調會議上抄筆記外，有何證據指黎是共謀者。控方指，黎是民動總幹事，他在會上得悉否決預算案一事後仍多次出席會議，亦負責設計提名表格。

法官質疑，紀錄會議是黎的職責，設計提名表格亦不代表他同意內容。法官陳慶偉打趣指自己受僱於香港政府，所以要每天到法庭上班，也要抄下控方所說的話。控方指，當黎首次出席協調會議時已成為共謀者。至於郭榮鏗是公民黨成員，支持公民黨，該黨曾簽署「墨落無悔」聲明，郭並曾出席初選街站活動。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣