【口服藥研究】中大證新冠口服藥有效降低院舍長者5成入院風險　防止病情惡化

中大醫學院研究團隊分析逾14,000名確診 新冠的院舍長者數據，證實新冠口服藥莫納皮拉韋和帕克斯洛維德（Paxlovid） 可有效降低院舍長者入院風險54%及重症率65-83%。 面對近期感染數字回升， 有關研究結果可為院舍及社區長者提供實證參考， 鼓勵他們於染病後盡快使用新冠口服藥。研究詳情已在國際醫學期刊JAMA Network Open上發表。

國際研究證實帕克斯洛維德和莫納皮拉韋兩種新冠口服藥可有效降低 入院率及死亡率，但現存的數據多以青年至中年人為基礎， 缺乏老年、體弱人士的相關數據。

中大醫學院內科及藥物治療學系教授兼醫學數據分析中心主任黃麗虹表示，居住安老院舍的長者相比社區長者的年紀普遍較大， 部分更患有多種慢性疾病或殘疾， 他們感染新冠病毒後的重症或死亡風險會較高。

中大醫學院研究團隊收集了本港14,617名於2022年2月至 3月期間確診新冠及接受社區老人評估小組照顧的院舍長者數據， 並進行分析。研究對象平均年齡為83至85歲，當中三成半（35 .5%）長者獲處方莫納皮拉韋，3.3%獲處方帕克斯洛維德， 其餘六成人（61.2%）沒有使用口服藥。團隊跟進他們的病程3 0日，發現服用了新冠口服藥的長者， 不論是帕克斯洛維德或莫納皮拉韋，他們的入院率同樣下降了54% ，而重症風險方面則可減65%至83%。

中大醫學院內科及藥物治療學系助理教授兼醫學數據分析中心副主任 葉卓風表示，研究結果證實不論莫納皮拉韋或帕克斯洛維德， 兩款新冠口服藥均可以減低院舍長者的入院率； 而病情較重需要入院治療的長者在使用新冠口服藥後， 病情惡化的機會亦降低。

中大醫學院內科及藥物治療學系老人科名譽臨床副教授馬漢明指。 衞生署最新數據顯示院舍長者二次感染率高達七成， 意味將來治療新冠院舍患者的醫療需求仍然存在。 因此鼓勵醫護人員為合資格安老院舍長者適時處方新冠口服藥， 除了能減輕他們病情，亦能夠大大減低醫療體系的負擔。

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