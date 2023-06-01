【小一派位】小一統一派位逾1.6萬人獲派首3志願　82%滿意率創16年新高

▲ 小一統一派位結果將於下周（7日）放榜，教育局公布本年度派位滿意率約82%，再創近年新高。（資料圖片）

2023年度小一統一派位結果將於下周三（7日）放榜，教育局今日（1日）公布，本年度共有20,355名兒童參加小一統一派位，當中16,688人獲派首3個志願學校，滿意率約82%，比去年高出4.1個百分點；連同自行分配學位階段，整體滿意率更達91.2%，兩者均創16年新高。

連同自行分配學位階段 整體滿意率91.2%

小一入學統一派位階段學額分為兩個部分，不受學校網限制的「甲部」佔統一派位學額10%，家長可選擇不超過3間在任何學校網的學校，餘下9成學額屬乙部，家長須選擇申請兒童所屬學校網／選校名單內的學校。本年度分別有2,284人獲派甲部學額，18,071人獲派乙部學額。

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對上一次小一統一派位首3志願滿意率逾8成，已經要追溯到2008年81.7%，而今年滿意率，仍低於2007年的82.1%。

若以自行分配學位及統一派位階段獲派首3個志願學校的兒童數目合計，整體滿意率為91.2%，亦是低於2007年的91.5%。

小一統一派位結果將於下周三至四（6月7至8日）透過郵遞方式通知家長；如家長在「選擇學校表格」內已填寫手提電話號碼，並同意透過該手提電話號碼接收派位結果，家長亦會於6月7日透過電話短訊（SMS）得知統一派位結果；已使用「智方便」或「智方便+」啓動「小一入學電子平台」帳戶的家長，亦可於6月7日早上10時起，透過電子平台查閱統一派位結果，教育局網頁載有短片及家長指南，介紹啓動及登入平台帳戶，以及經電子平台查閱派位結果的詳情。

教育局會按申請兒童小一入學申請編號的最後一個數字，編配學生家長在6月13日（周二）或6月14日（周三）的不同時段，到獲派學校辦理註冊手續。如家長未能於指定日期及時間辦理註冊手續，可於6月15日（周四）上午9時至中午12時或下午2時至4時到學校辦理相關手續。發言人提醒家長，若因要事未能於上述日期辦理註冊手續，應事先與獲派學校的負責人聯絡，以便另作安排，否則將被視作放棄該學位論。教育局已為身處內地或海外的申請兒童家長作出特別安排，讓他們可在指定註冊日期透過授權代表向獲派學校辦理入學註冊手續，局方已通知所有相關申請學童家長有關特別安排。

試行減收叩門位 教育局籲家長成功叩門方到原校取註冊證

今年小一統一派位試行公營小學每班減少1個叩門位（候補位）。教育局提醒，若學童在辦妥入學註冊手續後，因特殊情況需要自行轉校，家長應先獲得另一所學校答允錄取，才前往原先獲派的學校取回《小一註冊證》，因當原校把註冊證交回家長時，等同即時取消其子女獲派的學位。如於公布派位結果期間或在註冊日期內，本港遇上惡劣天氣或其他特殊情況，家長須留意電台及電視台宣布有關統一派位或小一註冊的特別安排。

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責任編輯：馮琪雅