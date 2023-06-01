【東張西望】屯門和田邨遭閃電擊中　被劈單位戶主講住屋損毀情況

今日（6月1日），天文台在凌晨3時15分及5時15分先後發出雷暴警告及黃色暴雨警告訊號。據天文台資料，今日凌晨零時至今早11時，本港共發生12,367次雲對地的閃電，當中「新界東」最多有5,783次，其次是「新界西」的2,706次。

網民在港島新界拍到閃電亂舞奇觀，其中最為網民熱議是約在今早7時拍到雷電由天空直劈後突然90度「轉彎」，打落屯門和田邨一個層單的影片，片中所見，雷擊單位後更爆出火光。

影片即在網上引熱議，有網民紛紛開玩笑稱：「有人發誓嗎」、「雷神返屋企」，同時亦有網民憂心單位內住客安全，留言：「想知嗰家人咩情況」。

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外牆石屎剝落

TVB網上新聞平台《東張+》上載TVB新聞直撃涉事單位的影片，所住尼泊爾裔女戶主指睡房窗屋外一處外牆被雷擊中，部分石屎遭劈開剝落。

女戶主稱，女戶主表示當時女兒準備上學，她在房內為女兒梳頭，突然聽到一下巨響，並冒出火球，之後發現窗外被破壞，幸除外牆石屎外，房內冷氣機等設施並沒受損。

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