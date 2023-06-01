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【無人機】慧安園管理處用航拍機查冷氣機滴水　網民質疑或侵犯私隱

社會 15:58 2023/06/01

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將軍澳慧安園。(資料圖片)

冷氣機滴水固然造成滋擾，但管理處用航拍機拍攝住戶的冷氣機滴水情況又是否合法？有網民貼出一張告示，指將軍澳慧安園的管理處通知住戶，有機會使用航拍機或其他器材於大廈外牆近冷氣機位置，追尋及確認滴水源頭，網民質疑管理處做法是否恰當，會否釀成私隱問題。

慧安園管理處昨(31日)貼出告示，指近日發現不少單位出現冷氣機滴水情況，為加強追尋及確認滴水源頭，管理處職員除進入個別單位視察外，亦有機會使用航拍機或其他器材於大廈外牆近冷氣機位置進行視察，如跟進後情況仍未有改善，將轉介食物環境衛生署處理。

不過，有網民質疑管理處使用無人機的做法或構成侵犯私隱。根據本港法例，政府在《民航條例》（第448 章）下引入一個專設和獨立的法律框架，規管小型無人機。遙控駕駛員須遵從其他適用的香港法例，例如電訊條例（第106章）、《個人資料（私隱）條例》（第486 章）等。遙控駕駛員有責任於放飛前獲得其他有關當局的許可，以及於操作時遵守有關條件。

TOPick正向民航處及個人資料私隱專員公署作出查詢。

(將軍澳主場 fb)

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