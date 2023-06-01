【居住環境】工聯會倡優先助兒童告別劏房　促2025年前完成巡查並取締劣質劏房 

▲ 工聯會建議，當局應優先協助兒童告別劏房。（工聯會Fb圖片）

港澳辦主任夏寶龍盼望本港2049年可告別劏房，工聯會三位立法會議員今日發布一份研究報告，建議政府讓有兒童居住的劏房家庭，可優先申請過渡性房屋和簡約公屋。又促請政府在3年內，即2025年簡約公屋開始落成入伙之時，完成全港巡查和優先取締劣質劏房。

工聯會會長吳秋北引述政府統計處2021年人口普查數據，全港劏房人口中。18.9%的住戶年齡低於18歲，認為兒童獲得適切居所是基本權利，「近日天氣炎熱，劏房溫度比其他房屋高4-5度，情況令人擔憂。」吳秋北認為，隨着簡約公屋及公屋供應逐步增加，政府有條件及醫務令兒童率先告別劏房。

立法會議員鄧家彪認為，政府巡查成效不彰是目前主要問題。他引述屋宇署數字指，本年度屋宇署巡查指標依舊是1650個，估算如要完成全港共107,200個劏房，巡查需時約65年。

鄧家彪就短中長期建議設立3個時間表︰（1）2023年：成立劏房監督辦事處和組織巡查隊，定義劣質劏房；（2）2025年：完成全港巡查，建立登記資料庫；（3）2027年：公屋輪候4年，兒童告別劏房。

工聯會又認為，隨着不少非政府機構正提供約2萬個過渡性房屋，加上即將興建共3萬個簡約公屋和政府承諾輪候公屋時間封頂和未來進一步縮短4年，在此期間，政府有責任為有兒童的劏房家庭盡快提供適切住所安排，令兒童告別劏房。

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責任編輯：林曉君