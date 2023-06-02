【最傷感的美味】媽媽心臟病發突然離世 遺留最後一頓飯女兒邊食邊落淚

世間最感動的美味，莫過如母親親手為你做的飯菜。社交平台一條邊吃飯邊落淚的影片非常受關注，影片中一名女子吃着母親最後煮的一頓飯菜，思念剛剛心臟病發突然離世的媽媽，不禁悲從中來，傷心落淚，看得人心都酸了。

這段短片是抖音用戶Boi_AsamBoY放上網的，估計短片是由女子的姐姐拍攝，女子吃着母親留下的最後一頓飯，臉上百般滋味在心頭，當拍攝女子問她為甚麼流淚時，女孩更是崩潰抽泣，拍攝者亦傷感地說︰「唉，逝者已矣....... 想傾訴？我們都在這裏。」

Boi_AsamBoY聽完後也有感而發，並大讚媽媽的廚藝是世界上最美味的。

媽媽的廚藝，遠比世界上任何廚師的更為美味！

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呼籲網民疼愛媽媽

拍攝者解釋，她們當時正在吃飯，而這一頓飯是剛剛因心臟病發離世的母親，在離世前為她們準備的午餐，也是媽媽為她們煮的最後一頓飯菜。女兒吃着母親的美味，難免傷心難過。

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不少網友被短片感動，而Boi_AsamBoY也指至今未能接受母親離世的事實，她坦言母親不在了，家中變得很冷清，更向大家呼籲要善待母親，一定要常常去探望她、疼愛她。

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