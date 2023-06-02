【搶人才】楊何蓓茵：提早在大學招公務員無設指標　有紀律部隊正研跟隨

▲ 公務員事務局局長楊何蓓茵。（曾耀輝攝）

政府昨日宣布今年起擴闊政務主任（AO）等6個政府職系的招聘範圍，即將升讀大學三年級或大三學生可投考。公務員事務局局長楊何蓓茵透露，有紀律部隊有興趣跟隨擴闊，正考慮實際執行時間及安排。

楊何蓓茵今日接受電台訪問時表示，不會為新措施能吸引多少學生設下指標，又指雖然提早接受學生投考，但不會降低能力要求，當局發出有條件取錄後，會盡量與有關學生保持聯繫，如有合適的實習機會，亦會邀請他們。

公務員招聘時間長，楊何蓓茵認為不是一個問題，強調是希望公平、公正對待每一位申請人，「私人市場或會在遇到合適人選時就優先取錄，未必會見所有的應徵者，但政府不會這麼做，一定會考慮所有人。」

外間對公務員的看法未必符合事實

獲有條件取錄學生需在指定時間完成學業，楊何蓓茵表示，希望獲聘者有一定水準，若因意料不到的事情，令該學生未能如期完成學業，會酌情處理。

對於有大學生認為公務員工作自由度較低、較多限制，楊何蓓茵表示，外間對公務員的一些看法，未必與事實相符，一定不會說公務員工作「好得閒」，不保證可每日準時下班，若社會有需要、政府需要的時候亦要出動，而政府對公務員有品格要求，言行要符合公務員身份，她相信房間很多工作都是如此。

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責任編輯：林曉君