暑熱警告「彈出彈入」工友難適從　議員籲僱主彈性處理

▲ 暑熱警告取消10分鐘又掛上，工友無所適從。（陳國峰攝）

近日本港天氣持續酷熱，天文台下午再度發出極端酷熱特別天氣提示，天文台總部下午3時錄得最高氣溫達35.2度，創今年新高。而勞工處今日亦在3.5小時內，三讀發出黃色工作暑熱警告，其中一次取消10分鐘後再重發，建造業總工會直斥「兒戲」。

工作暑熱警告5月15日推出，分為3個級別，當暑熱指數達30至32以內時，便會發出黃色警告；暑熱指數達32至低於34時，則為紅色；暑熱指數達34或以上，則會發出黑色警告。指引就不同工種列出不同休息安排指引，舉例：紮鐵屬極重勞動，在黃色警告下，每小時應工作15分鐘，休息45分鐘；紅色警告時，則應暫停工作。

工會︰掛完取消再掛 比較兒戲

而今日短時間內三度發出黃色警告，便讓僱主及工友感無所適從，建造業總工會理事長黃平話，暑熱警告推出時較倉促，具體操作時感困難，但現時短時間掛完取消再掛，比較兒戲。

原本我們正在休息，你除下，就要開工，開工後，你又掛上，我開工還是休息呢？

▲ 香港天文台協助製作及傳送暑熱警告。（資料圖片）

究竟系統由誰操控？勞工處的簡介提到，工作暑熱警告由勞工處制定及發出，香港天文台協助製作及傳送信息。工作暑熱警告的發出、更新或取消是透過電腦系統按香港暑熱指數數據自動進行檢測、製作和傳送，正常情況下不經人手修訂。完成上述程序一般需時約10至20分鐘。

林振昇︰僱主仍有空間在做多些

勞聯主席、立法會議員林振昇就話，雖然跟指引有些麻煩，但「難怪系統，因為有標準，指數達到30，一定要發出，跌至29.5，又要停止。」建議僱主彈性處理。

他認為指引推出後，僱主開始重視，見到相關警告會主動叫工友休息，不過很多人尚在消化何為「輕勞動」、「重勞動」等。

林振昇又認為，僱主仍有空間再做多些，「唔可以話完全唔知，一早起身就見到天氣就應有心理準備今日會發出警告，工友工作時未必會時時望手機，但僱主可以多些留意。」他建議公司內地建立溝通機制，由管工通知前綫工友何時工作，何時休息。

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