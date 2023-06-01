【購物指南】小紅書洗版式力推爆買香港手信　內地客激讚10大美食/用品平靚正

▲ 內地網民最愛10大香港手信。

香港貴為美食及購物天堂，所以不少旅客來港旅遊都喜歡狂掃手信帶回家鄉。近日，在內地社交平台出現洗版式香港手信推介。綜合各分享後，帝苑酒店蝴蝶酥、樓上零食、Buly1803藥妝等都被點名激讚。即睇更多內地遊客大推爆買最愛手信!

最新影片推介

【零食/食品】

帝苑酒店蝴蝶酥 (HK$218) 【了解更多】

▲ 內地網民大讚好食，建議大家早上購買人流較少或官網預訂購買。 (圖片來源: Irenebabe@小红书)

被內地網民稱為「全香港最好食的蝴蝶酥」、「蝴蝶酥界天花板」及「蝴蝶酥界Hermès」。有原味、法國朱古力、抹茶及芝麻味道，口感酥脆，包裝高貴大方，用來送禮十分適合。

地址: 尖東麼地道69號

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Sweet Boutique de Tony Wong/ Patisserie Tony Wong蝴蝶酥 (HK$208) 【了解更多】

▲ 內地網民大讚份量足又好食，味道不太甜，老人小朋友都十分適合食。(圖片來源: 小红薯6044BAF5@小红书)

出自名廚Tony Wong 之手，品牌走高級精緻路線，主打低糖和健康食材。蝴蝶酥有多款口味，店內名物有蝴蝶酥禮盒、迷你蝴蝶酥、海鹽朱古力曲奇、至尊曲奇禮盒等。

地址:九龍灣臨興街32號美羅一期17樓1716室、九龍城褔佬村道 65 號地下、銅鑼灣駱克道496-498號合亞大廈地下、新界葵芳新都會廣場 3 樓 329 店舖、新界葵芳新都會廣場 3 樓 329 店舖、新界屯門市廣場地下 Kiosk 1、山頂山頂道128號山頂凌霄閣G樓G03號店

Glory Bakery曲奇 (HK$75起) 【了解更多】

▲ 內地網民購入12味曲奇禮盒，大讚咸蛋黄味曲奇、伯爵茶味曲奇及蜂蜜抹茶曲奇好食。(圖片來源: 🌈颖欣叫Winnie@小红书)

在小紅書上獲網民力推，形容為「完勝珍妮曲奇」。品牌主打新鮮焗製純手工創意曲奇餅，更堅持曲奇內不含泡打粉，梳打粉及起酥油。招牌口味有: 伯爵茶、咸蛋黄、檸檬茶等。

地址: 尖沙咀加拿芬道10C、旺角洗衣街161號E2D

陳意齋燕窩糕 (HK$54) 【了解更多】

▲ 內地網民大讚燕窩糕甜味適中。 (圖片來源: 想要收到零點浪漫@小红书)

香港老字號糕餅舖，主打傳統方法、本地製造的燕窩糕、薏米餅、川貝杏仁露及涼果類等。當中，鎮店之寶燕窩糕，健康養顏，軟韌有嚼勁，深受歡迎。

地址: 中環皇后大道中176B號地下、旺角太子道西157號地下3號舖

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樓上零食 HK$19起 【了解更多】

▲ 內地網民表示八爪魚芥辣絲，鹹鮮香味，芥末味濃郁，口感有嚼勁。(圖片來源: 米其蒙Mikimo@小红书)

對港人而言，可能是買參茸海味的地方，不過對內地網民就是零食天地，可以閉眼「爆買」小食。最受歡迎零食有: 八爪魚芥辣絲、芝麻魚肉條/芥辣味芝麻魚肉條、土耳其特選杏脯等，不過門市及官網都顯示有部份零食已售罄。

地址: 【按此】

【日用品/藥妝】

香港旅遊發展局小食造型磁石貼 (HK$25起)

▲ 嫁女禮餅造型磁石貼，售價為HK38-HK$68。(圖片來源: 花卷 喜欢花式卷自己@小红书)

由海港城行去碼頭，都會見到旅發局推出的特色小食系列雪櫃磁石貼售賣點，造型精緻可愛，而且價錢親民。當中有: 港式雲吞麵、菠蘿包、蝦餃燒賣、壽包、嫁女禮餅等本地特色小食。

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黃道益活絡油 (約HK$60) 【了解更多】

▲ 內地網民大推黃道益活絡油，十分建議回購。(圖片來源: 肉肉吃不胖A@小红书)

近日最火紅本地藥妝，非黃道益活絡油莫屬。活絡油主治跌打腫痛、腰酸背痛、筋絡抽縮，可以說是舒筋活絡的良方。

地址: 各大超市、藥妝店及相關銷售點

Buly1803藥妝 (HK$310起) 【了解更多】

▲ 藥妝瓶身由陶瓷所製，燙金標籤藏著迷你畫，配以金屬瓶蓋，十分精緻。(圖片來源: ManiChing@小红书)

法國百年藥妝，Buly 1803香港店的裝潢、氛圍、產品包裝等充滿濃厚法式情懷，都讓人如置身於巴黎。當中，香水、香薰、潔膚皂及護手霜都是招牌產品。旅客們除了購物外，亦會在門市打卡。

地址:中環雲咸街20號

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兆成行精油 (HK$30起) 【了解更多】

▲ 咖啡香香薰油。(圖片來源: 小圆子的出行手记@小红书)

隱世香水精品老店，主打底油、按摩油、香薰油、玉蘭面霜等，連舒淇都曾經力推是全港最好的香薰油。不論在網上或門市，都出現大班支持者，成為熱門手信之一！

地址:上環蘇杭街130A 地舖

懷舊相機

▲ 內地網民大讚深水埗是CCD相機天堂。(圖片來源: Nicole尼克猫@小红书)

隨著Y2k熱潮重新掀起，令瘋魔一時、千禧年代產物CCD相機，又再次成為潮流寶物，更吸引不少國內年青人到旺角星際城市、深水埗鴨寮街一帶尋寶。除了在小紅書上見到大量入手平價相機攻略外，不少女星如Bella Hadid、泫雅、BLACKPINK Lisa 及Jennie等都人手一部。

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責任編緝：張懿慧