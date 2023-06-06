中學生持續3年生滿含膿頭瘡　飽受冷眼陷情緒低谷　靠中醫外敷內服治療　半年痊癒重拾自信

天氣開始又熱又濕，不少人都會因為生頭瘡而「搲曬頭」！中醫師陳通表示，生頭瘡除與炎熱天氣有關外，壓力、飲食習慣、內分泌失調和免疫力差等都會導致生頭瘡，他分享有位男病人年僅14歲，已持續3年生頭瘡，生頭瘡不但令他飽受脫髮困擾，更使他受盡同學的冷漠對待，自信心受創，大大影響情緒和社交生活。後來經過中醫外敷內服雙管齊下，半年就根治頭瘡問題，讓他重拾積極人生。

生頭瘡非因「邋遢」？ 中醫拆解致病成因

生頭瘡者往往慘被冠上「污名」，因沒有經常洗頭、不注意個人衛生所致，但德善健髮註冊中醫陳通指出，若患者已保持個人清潔，依然持續生頭瘡，這很有可能是身體出現健康問題。「生頭瘡屬於毛囊炎症，若患者自身免疫力不足，則容易感染細菌和真菌。其次是脾胃功能較弱的人士，體內積聚太多濕氣，就容易引致皮脂腺分泌異常，油脂分泌特別多，頭皮會出現紅腫、疼痛、灼熱、出膿水、痕癢、破損出血等狀況。」陳醫師表示，生頭瘡初期可能只得一兩顆，但若置之不理而延誤就醫，細菌會不斷滋生以致頭瘡愈生愈多，疼痛、紅腫等炎症亦會明顯加劇。

陳醫師補充，生頭瘡亦與天氣變化有密切關係，特別在炎熱夏天，頭油分泌特別多，加上出汗更容易積聚細菌，頭皮潮濕油膩令頭瘡進一步爆發。此外，平日的飲食和生活習慣同樣會導致生頭瘡。陳醫師解釋：「生頭瘡有很多原因，包括飲食習慣、內分泌失調、免疫力等，尤其經常進食煎炸、辛辣、油膩、生冷食物，會令身體不能有效地代謝毒素，經絡受阻，濕熱邪毒就會隨之上壅於頭部，導致頭瘡愈生愈多。其次是內分泌失調，因為虛火旺盛令頭瘡更容易爆發，而睡眠質素差、壓力大等都會加重肝火，以致頭瘡出現痕癢和痛楚。最後是免疫力，免疫力強可抑制細菌入侵，相反，免疫力差會令生頭瘡的情況加劇。」

▲ 經常進食煎炸、辛辣、油膩的食物，會令身體累積毒素，使生頭瘡問題更嚴重。

14歲少男生頭瘡兼脫髮 靠中醫內外調理半年痊瘉

陳醫師分享有一位14歲的男患者，已持續3年生頭瘡，因頭瘡經常反覆發作以致滿頭血痂及膿胞，毛囊持續發炎並開始萎縮，甚至出現脫髮跡象，求診時已屬中後期。陳醫師指男患者生頭瘡屬於肝鬱氣滯、濕熱內阻兩種證型，他經常感到口乾、口苦、流鼻血，加上習慣捱夜、睡眠質素差，又容易精神緊張，頭頂和兩側的頭瘡尤其嚴重。

▲ 透過專業頭皮檢測儀器，發現男患者的頭皮炎症甚為嚴重，頭瘡多集中於頭頂和兩側位置。

陳醫師指，「男患者正值青春期，對外觀特別在意，再者生頭瘡帶來痕癢、疼痛等種種煎熬，令他身心飽受折磨，自信心大跌，甚至出現社交困難，同學們都不敢接觸他，誤會他邋遢不整潔。結果情緒愈負面、愈焦慮，這就造成惡性循環，令生頭瘡的情況持續惡化，兼且髮際線也逐漸變得稀疏。」他補充，處於青春期的少年新陳代謝較快，體內激素分泌增加，若加上平時飲食作息不協調，頭瘡問題便更難處理。

有見及此，陳醫師為這位患者採取純中藥內外調理，他指治療生頭瘡最重要是先解決體內炎症，下一步再為頭皮消炎止癢。「由於男患者容易精神緊張、情緒低落，頭瘡有出血及刺痛等問題，故此先處方內服中藥以清熱去濕、疏肝活血，然後再外敷清肝涼血的中藥為他止痕、止痛，當中藥材包括龍膽草、夏枯草、茵蔯、柴胡甘草、土茯苓、滑石、黃芩、紫花苜蓿等。」經過6 個月的治療，男患者的頭瘡完全康復，頭皮炎症也一併消除，頭髮亦回復健康生長。

中醫內外兼治 對付生頭瘡5大證型

身體狀況的好與壞，往往會反映在頭皮之上。從中醫角度來說，生頭瘡的主要證型分為五種，分別是肝鬱氣滯、血虛風燥、濕熱內阻、脾虛濕重和肝腎兩虛。陳醫師解釋，肝鬱氣滯的患者是由於長期壓力大，頭瘡會隱隱作痛，伴隨便秘、失眠多夢、手心熱等表現，故需要疏肝解鬱、清心瀉肝。至於脾虛濕重型，一般會出現肚瀉、胃氣脹、口乾等問題，且集中於前額位置生頭瘡，治療方法是調理脾胃、行氣活血。陳醫師又指，不同證型的頭瘡有可能同時夾雜出現，所以需要先精準診斷患者是屬於哪種證型，才能鎖定成因，有效根治。

頭瘡叢生不容小覷 隨時引爆成全禿

生頭瘡不單令患者感到痕癢和疼痛，嚴重更會出現膿水和灼熱感，陳醫師稱若忽視處理頭瘡，當毛囊持續發炎及堵塞，就會引致脫髮及更棘手的問題，如皮癬、斑禿、濕疹等等，「若果頭皮一直發炎生瘡，則代表患者自身免疫力減弱，好大機會同時有頭皮癬或濕疹；當頭瘡進一步消耗體內氣血，就會引致氣血不足，誘發斑禿甚至全禿，故此生頭瘡絕對不容小覷，若發現問題持續兩星期或以上就應盡早求醫。」

▲ 生頭瘡嚴重的話會出現頭皮癬、頭皮濕疹、斑禿，甚至全禿等情況。

忌藥石亂投 食療可預防生頭瘡

很多人都會忽視生頭瘡的嚴重性，更會自行購買藥膏塗在患處，陳醫師指，含有抗生素、A酸的藥膏可有助調節免疫力，消炎殺菌，的確可減低生頭瘡的機會，但亦只可治標，不能治本，而且更有可能產生副作用如肚瀉、便秘。所以最好還是從根源開始防治，由日常飲食及習慣入手，陳醫師稱「大部份頭瘡患者都屬於肝鬱氣滯、濕熱內阻等證型，可進食佛手瓜、玫瑰花等有疏肝作用的食物。而五花茶、夏枯草等適用於濕熱重的患者服用。肝火旺盛者一般會建議服用湯水，含准山、冬瓜連皮、生薏米、赤小豆、扁豆、蓮子、木棉花、夏枯草、茵陳等清熱去濕的食物，建議一星期飲用2至3次便可把肝火排出體外。」

▲ 德善健髮註冊中醫師陳通

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（特約）