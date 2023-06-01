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【食神近況】食神韜韜做KOL拍片介紹美食　梁文韜身型變化惹網民關注

娛樂 17:39 2023/06/01

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熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

韜韜近況曝光！

因為主持TVB節目《日日有食神》而為人認識的食神韜韜（梁文韜），除了他出眾的廚藝外，韜韜的肥胖身形，特別是其巨肚最令觀眾難忘。在2005年，韜韜曾透露當時他的腰圍達48吋。

到近年他為健康減肥，而且成績十分顯著，他曾表示由325磅減到195磅。

韜韜做KOL

現年72歲的韜韜在社交平台拍片介紹美食、教煮餸，未有如昔日般主持電視節目。

他在早前更進軍「小紅書」分享美食，品評兩間廣州食肆的菜式，而他的身型變化也是網民的焦點所在，片中的他再有「巨腩」，他也有親自回應：「之前減肥成功，瘦咗，不過最近玩自媒體到處吃，又肥番。」

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減磅靠一招

在2021年6月，韜韜接受老友蔡瀾的網上節目訪問，網民在節目驚訝地發現，食神韜韜明顯比以前清減很多，連蔡瀾也不禁對韜韜說：「現在你清瘦了不少。」。

韜韜當時自豪地講他的體重：「由325磅減到195磅，靠做運動。」蔡瀾聞言大讚：「你的意志力非常強。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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