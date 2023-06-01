【鯨豚擱淺】未夠半年17宗鯨豚擱淺個案　漁網漁具被指為頭號殺手

▲ 未夠半年17宗鯨豚擱淺個案，漁網漁具被指為頭號殺手。（資料圖片）

海洋公園保育基金今日（1日）表示，截至今年5月，已出現多達17宗香港水域內的鯨豚擱淺個案，超過每年平均個案的一半，當中至少三條屬年幼和嬰兒江豚。保育基金指出，在大部分可辨別死因的擱淺個案中，人類活動是導致其死亡的主要原因。

保育基金表示，金每年大約處理三十多宗個案，但截至今年五月已出現多達17宗個案，較上年同期有上升趨勢。反映海洋污染、海岸線開發以及捕撈活動等正在加劇影響鯨豚及其棲息地。而人類活動是導致其死亡的主要原因，當中「遭漁網或漁具纏繞」是香港鯨豚的頭號殺手之一，而「遭船隻撞擊」和「肺部感染」（包括肺炎、寄生蟲和細菌感染等）亦為常見的死因。

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人類活動往往為鯨豚的生存帶來極大的威脅，其中化學物品、廢水、塑膠垃圾及漁網工具等會導 致海洋污染，嚴重影響牠們的生活，牠們亦會因誤食或受到污染物的傷害，造成不同的嚴重疾病 甚至死亡。另外，船隻和海洋工程會帶來噪音污染，影響鯨豚的聽覺和溝通能力，導致牠們的生存和繁殖能力受到影響。

香港海洋公園保育基金主席陳晴呼籲公眾關注問題，並支持政府和相關機構加強保育工作，採取有效措施減 少鯨豚受傷或死亡的風險，以確保香港的鯨豚族群能夠繁衍生息，維持生態平衡。在進行水上活動時，市民應盡量避免在船上使用洗頭水和淋浴露，以免未受處理的化學物直接污染海洋環境；同時，不要在海上或泳灘亂拋垃圾。漁民亦應妥善處理需丟棄的漁具或漁網，降低流入海洋的風險。

在今年發生的的鯨豚擱淺個案當中， 特別有數宗個案需要多加關注：

個案一

在今年1月12日，行動組於清水灣鄉村俱樂部發現一具 雌性的年幼江豚屍體，經調查後發現其為剛出生不久的嬰兒江豚，需要母親的照顧，唯因為受到漁具纏繞而與母親分開，阻礙牠上水換氣，增加其窒息機會，最終導致死亡。同時亦於其屍體發現有寄生性肺炎。

個案二

在今年3月5日，行動組亦於清水灣鄉村俱樂部附近石灘發現一具雌性的年幼江豚屍體，其胃部飽滿，身體狀況良好。唯其鰭和鰭翼有多處受漁網纏繞而造成的紮痕傷口，同時亦於其氣管內出現泡沫，相信因受漁網纏繞而未能上水換氣引致窒息溺斃。

個案三

在3月9日，行動組於大嶼山石壁亦發現一具雌性的年幼 江豚屍體，經調查後發現其身體多處出現因受漁網纏繞而造成的紮痕傷口，相信死因為受到漁網纏繞而導致死亡。

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責任編輯：解青羽