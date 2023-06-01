【夏日水果】夏日必食1種生果堪稱「天然偉哥」　專家揭5大好處降血壓提升免疫力

▲ 西瓜除了能補充水分外，更有促進消化、降低血壓的功效。

炎炎夏日，不少人都會吃西瓜消暑，但原來西瓜除了能補充水分外，更有促進消化、降低血壓的功效。台灣有醫生就分享食西瓜的5大優點，但亦提醒西瓜含有大量果糖，建議一天不要進食過量。

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據Facebook專頁「你的主廚醫師 傅裕翔 高齡醫學內科 養生 長照 介護食 慢性病」，翔展診所院長傅裕翔也分享吃西瓜的5大好處：

1. 補充水分：西瓜含水量超過90%，因此是補充水分的理想食物。吃西瓜可以幫助人體在夏季高溫下，維持身體水分平衡，降低脫水風險。

2. 增強免疫力：西瓜含豐富維生素C，有助增強免疫系統功能，幫助身體對抗病毒及細菌入侵。

3. 促進消化：西瓜含豐富水溶性纖維，幫助促進腸道健康和消化順暢。

4. 降低血壓：西瓜含豐富瓜胺酸，有助身體製造一氧化氮，擴張血管，從而降低血壓。

5. 減少肌肉疼痛：西瓜含有的瓜胺酸，有助加速分解乳酸，從而消除肌肉疲勞及痠痛。

外媒《每日郵報》曾報道，西瓜中的「瓜胺酸」（citrulline）會在人體轉化成「精胺酸」（Arginine），有助放鬆血管、舒緩疲勞。精氨酸更可促進血液流動，達致血管放鬆的作用，效果類似俗稱「偉哥」的威而鋼（Viagra），因此又被稱為是「天然威而鋼」。

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責任編輯：羅嘉欣