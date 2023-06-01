【誘使援交】涉誘12歲女童援交26歲男囚22個月　官斥致女童留不可磨滅烙印

▲ 油站職員涉誘12歲女裏援交不果，今於西九龍裁判法院被判囚22個月。資料圖片

曾犯非禮等罪的26歲油站職員涉誘使兩名12歲女童賣淫不果後，遭女警喬裝12歲女童接觸，涉案職員游說女警賣淫時遭埋伏警員拘捕，並在警誡下作招認。涉案職員早前承認3項企圖促致另一人成為娼妓罪，今（1日）於區域法院被判監22個月。暫委法官判刑時指，本案加刑因素為涉及12歲女童，她們容易被人利用，以致留下不可磨滅的烙印，可幸被告並未成功已遭拘捕。

本案為區域法院案件，今移師西九龍裁判法院處理。被告沈天韋（26歲），報稱油站職員，早前承認3項企圖促致另一人成為娼妓罪。

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代表律師求情時指，被告現已清楚其問題所在，願意積極處理問題，亦明白母親與他相依為命，被告不欲餘生在監牢中渡過，願意改過。

暫委法官判刑時指，被告過往曾有兩項刑事記錄，其中1項是非禮罪。心理及背景報告顯示被告被未發育女童吸引，重犯機會高，報告指被告曾獲轉介作心理治療，但被告選擇退出。

暫委法官指出，本案加刑因素為涉及12歲女童，考慮到這些年齡的女童心智並未成熟，容易被人利用，留下不可磨滅的烙印，可幸被告並未成功已遭拘捕，就各項控罪判監33個月，考慮被告認罪，減刑至22個月，3罪同期執行，總刑期為22個月。

案情指，2022年3月17日，12歲女事主X經同學介紹認識被告。被告稱只要X在被告安排的地方與男人性交，或介紹其他女童予被告，便可賺錢，並問及X是否大胸和處女。

X的同齡同學Y得知被告和X的對話，為證實被告安排賣淫，遂與對方聯絡，其間被告向Y稱與首個客人首次性交，可賺3,000至5,000元。X及Y均未有答應被告要求，並各自把事件告知母親後報警。

其後女警喬裝是X和Y的朋友聯絡被告，並自稱12歲，兩人見面詳談。被告要求女警到酒店工作後遭拒，並在進一步游說女警接客時被埋伏警員拘捕，被告在警誡下作出招認。

資料顯示，被告曾於2014年尾隨3名女童回家，並以下體碰其中1人的臀部，被判入勞教中心；被告另於2018年尾隨8歲女童回家，並試圖以200元誘使女童隨他回家。

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記者：梁錦麟