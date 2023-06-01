日本殿堂級藝術家天野タケル香港首展　9位國際藝術家「 Art for Lohas 」環保展

由即日起至7月4日，多維體驗藝術空間Artelli香港與日本殿堂級藝術家天野タケル（TakeruAmano）合作，以一系列實體與虛擬形式藝術作品呈獻「克隆維納斯奇襲意境」香港首展，帶來當代藝術融合Web3.0之嶄新觀展體驗。

同時，Artelli亦攜手9位國際創意藝術家以獨特環保畫材打造「ArtforLohas」環保再生藝術群展，展現藝術作品與可持續發展的多元型態。

Artelli為藝術愛好者提供了數字藏品形式的選擇，今次與日本藝術家天野タケル聯手以傳統藝術融合數碼元素，呈現藝術家首個NFT作品實體展──「克隆維納斯奇襲意境」香港首展。

尚晉集團及Artelli首席創新官連均娸女士表示：「我們很高興能與日本藝術家天野タケル共同創作本次實體結合Web3.0的展覽，除了帶來多款全新首發畫作，更首次推出450幅NFT數字藏品，進一步探索實體藝術作品聯乘元宇宙世界的可塑潛力。」

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《克隆維納斯》全新系列

展覽聚焦天野タケル以其最具代表性的《維納斯》系列作發想而打造的《克隆維納斯》全新系列──推出首批共450幅NFT數字藏品及實體作品、立體雕塑、場景藝術裝置及大型藝術裝置。

藝術家從1,000多個現實生活中可見的符號視覺語彙進行創作，以直率簡約的人物角色與鮮豔飽和的色彩構圖形成強烈對比，探究與觀者之間的互動思維；現場購入《克隆維納斯》限量實體畫冊均可獲其封面同款之NFT藏品，滿足藝術愛好者於現實與虛擬世界的收藏樂趣。

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藝術家以其筆下經典角色《維納斯》加入愛心及檸檬元素、「豆豆眼」臉孔與貓咪特效創作成兩款AR互動濾鏡，讓觀展者可於Artelli展場體驗代入畫中角色的樂趣。天野タケル的作品曾在東京、香港、紐約、倫敦、巴黎、台北等地展出，廣受世界各地藝術愛好者的關注與喜愛。

天野タケル早年於紐約版畫工作室進行各種藝術創作，2000年回到日本後展開一系列多元藝術活動與展出，如風景畫、靜物畫、噴漆作品和雕塑等，尤其以將西洋藝術史的古典宗教畫、靜物畫與在美國所接觸到的普普藝術融合在一起，加入日本獨有的浮世繪與動漫美學最令人欣賞及深刻，揉和對傳統的致敬與當代創作靈感，展現出專屬於天野タケル獨一無二的「NEWART」風格。

集九位國際藝術家以獨特的色彩和筆觸倡導環保與藝術的結合Artelli場內同步舉行「ArtforLohas」環保再生藝術群展，雲集九位國際創意藝術家以環保議題、當代藝術結合自然之息為題，以各自獨特的色彩和筆觸，透過環保畫材展現藝術作品與可持續發展的多元型態；旨在提倡保護環境的意識，作品表現出藝術家們對大自然的熱愛，對生態、資源、氣候變遷等環境問題的反思。

天野タケル「克隆維納斯奇襲意境」香港首展

日期︰5月26日至7月4日

「ArtforLohas」環保再生藝術群展

日期︰5月30日至7月4日

時間︰週一至日11:00–21:00

地點︰中環皇后大道中16-18號新世界大廈地下及地庫18號

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