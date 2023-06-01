【婆媳糾紛】奶奶不留飯餸新抱鬥氣6日不洗碗 廚房堆滿碗筷傳出惡臭

婆媳相處是大學問，尤其是同住一個屋簷下。内地一名新抱近日拍片抱怨，稱奶奶多次吃飯未留飯餸給她，卻要求她清洗碗筷，她與奶奶陷入冷戰，更鬥氣6日不洗碗，導致廚房鋅盆堆滿骯髒碗筷傳出惡臭。

綜合内地媒體報道，浙江一名女子因數次有要事遲了回家吃飯，結果回到家，見到桌上飯餸已幾乎清光，但桌上的碗筷都不收拾，故意留給新抱清理。

影片推介：

該名新抱為了此事與奶奶發生爭執，質問對方未何不留飯餸給她，奶奶卻懶得理她，僅稱是孫兒吃光，與自己無關。新抱見奶奶我行我素，決定不再忍受，收拾碗筷後故意堆放在鋅盆不清洗。

從網傳短片可見，廚房堆滿用過的碗碟、餐具和鍋具，全部都骯髒，加上天氣炎熱，碗筷上殘留的食物殘渣已發霉，散發出發臭，但新抱都懶得理會，因她正和奶奶鬥氣，看誰先受不了，誰就去清洗。

結果碗筷堆滿6天都還沒清洗，家裏已沒有碗筷可用，奶奶質問新抱：

你憑啥不洗碗？我們家花8萬禮金娶你回來，你不應該洗碗、拖地、做家務嗎？反正我是不會洗碗的，你等我兒子找你算帳吧！

短片曝光後引起網民熱議，大批網民稱最討厭這樣的奶奶；有網民稱，婆媳之間應互相尊重；另有網民稱，婆媳間相見好，同住難，最好分開住。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳