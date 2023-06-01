【心臟危機】胡慧沖泰國私家醫院「通波仔」　公開病房環境附私人浴室埋單價錢揭盅

▲ 胡慧沖泰國「通波仔」，私家醫院埋單價錢揭盅。

旅居泰國多年的胡慧冲日前因為身體檢查，發現血管有阻塞情況，於是在當地私家醫院進行「冠狀動脈介入治療術」（俗稱「通波仔」）的手術，其後更拍片放上網，與大眾分享過程點滴，並自爆私家醫院最終埋單價錢。

最新影片:

胡慧沖於其網上頻道上載了兩條影片，第一條片是剛完成手術後，當時他仍於病床上吊鹽水，並表示自己正身處一間較平民的私家醫院。胡慧沖指，自己入院前其實並無任何不適，只是於早前的身體檢查時，發現血管阻塞情況有惡化趨勢，於是聽從醫生建議，進行「通波仔」手術。

胡慧沖指，儘管「通波仔」時沒有全身麻醉，但過程中卻未見有任何不適，無需4個小時，手術已大致完成。完成手術的胡慧沖仍然精力充沛，即使身處病房仍有心力進行直播拍攝，又叮囑大家要做身體檢查。

我原本無唔舒服務，一Check先發現有血管塞塞哋。推薦大家都要定期做身體檢查，有問題都可以及早發現，唔係一日行行下街，爆血管瞓喺度就真係醫都唔使醫。

埋單收費

胡慧沖於手術翌日再上載另一條片，主要是分享對於當地私家醫院的服務感想及埋單收費。片中已經可以落床的他，先為大家room tour介紹病房環境，內附一個私人浴室。胡慧沖指，病房格局其實與酒店十分相近，而醫院的姑娘亦十分和藹可親，醫生在整個住院過程都十分細心及負責。在片尾時，他更揭露是次通1條血管的「通波仔」埋單費用，遠較他想像中便宜，總計約246,565泰銖，即約55,371港元。

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心血管疾病趨年輕化

心血管疾病有年輕化趨勢，除了飲食不節制、缺乏運動外，睡眠不足亦會增加患心血管的風險。

香港心臟專科學院院長陳藝賢曾接受TOPick訪問時表示，根據研究，每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。根據荷蘭2013年一項研究指出，睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%。

陳醫生指出，引發猝死有3大原因：

腦部問題，例如：腦中風、腦出血。

心臟猝死，例如：心律不正、惡性心跳。

肺部大動脈或細血管撕裂，或突然出現血栓情況。

另外，台灣立達診所副院長、急診專科醫師周孫立指出，心血管疾病有年輕化趨勢。當中可能與肥胖、捱夜、過勞、作息不正常、吸煙等不良生活習慣有關。發作時，症狀包括胸骨下方、後方或心前區短暫陣發性疼痛，像是脹氣疼痛、心燒灼感、重物壓在胸口上，甚或出現類似針扎的嚴重胸痛感。而這些疼痛可擴散至下巴、肩背頸或上臂。

不過，醫生續指，根據臨床經驗觀察，有15%冠狀動脈阻塞患者，從未出現過胸痛症狀，而首次發作就是心肌梗塞，死亡率高達50%。

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責任編輯：羅嘉欣