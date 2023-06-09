【育兒心得】勿墮孩子情緒勒索陷阱　生氣傷心過後冷靜分析事件

▲ 家長勿墮入孩子情緒勒索陷阱。

上篇談到，孩子跟父母爭執時，當眾發難，激得父母即場發瘋。其實，這只是孩子透過挑釁、操控父母的情緒，以轉移視綫，達到他們的真正目的。

無論如何，父母必須保持冷靜，別吵起來，也不要跟着他們的邏輯辯論；否則，就是中了他們的陷阱。之後怎樣呢？被孩子氣壞了，不是你的錯，別難為了自己。先讓自己心情平復，冷靜地回顧事件，分析事情始末。孩子當時目的是甚麼？是要買某個玩具、做錯了事想逃避責罰，還是不想父母強迫他做某件事情？他當街發難時，是早有預謀、還是已情緒失控？他當時的感受是怎樣的——害怕、憤怒、傷心？他做了甚麼不當的行為、說了甚麼話？當他說︰「我恨死你，你是個差勁的母親」，他是真的這樣想還是一時氣憤衝口而出？當他說︰「你每次都言而無信」、「你從不關心我的感受」，究竟是他惡人先告狀、企圖諉過於你，還是事實的確如此？

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孩子不當的行為和說話令你很難受，你根本不想記起。但為了你和孩子的將來，你必須勇敢地、理性地、有系統地處理這件事。找個你和孩子都清醒理智的日子，在一個安靜有私隱的地方，重溫發難經過。「你知道自己為何滾地哭鬧／說出『討厭媽媽』的話嗎？」孩子搖搖頭。「當時醫生要幫你打針，你感覺如何？」「我很怕痛、緊張，還很生氣。」「對，那時你的理智已被情緒掩蓋了。你是小孩，無法反抗，講道理也沒有人聽；即使奮力掙扎，最終仍被大人按着打針；這是做小朋友的苦處︰沒有自由，許多事情身不由己。」

你試用溫和、不帶責備的語氣，跟他分析︰「於是，你腦海深處有個模糊想法︰只要激得媽媽發瘋罵人，你就有可能趁機逃出生天，即使那只是萬分之一的機會！你心底暗暗知道，若果你在地上滾來滾去、又大喊『討厭媽媽』，是最能激怒媽媽的方法。你這行為，叫做『情緒勒索』。」孩子終於明白自己作出恐怖行為的原因了。

「可是，最後媽媽有沒有被你嚇倒？有沒有當眾發瘋罵你？」孩子搖搖頭。「所以，你下次不要『情緒勒索』我了。這招對我是沒有用的。」趁着「當街發難」的事件，讓孩子了解「情緒勒索」這種行為。下篇繼續跟孩子探討控制情緒，然後就是道歉和補救方案。

原文刊於《香港經濟日報》收費專欄，原題為「被孩子情緒勒索」。

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