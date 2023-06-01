【收受利益】廉署控馬會前經理涉收值逾8,000元手錶　助合辦機構虛報逾250萬元贊助費

▲ 被告朱磊為馬會前高級項目經理(發展及市場)。(資料圖片)

廉政公署昨日(5月31日)落案起訴一名香港賽馬會(馬會)前經理，在籌辦馬會贊助的世界級年度馬術賽事時涉嫌收受合辦機構一隻手錶，以及提交載有虛假資料的申請發還費用表格，訛稱與馬會業務伙伴舉行聚餐。被告已獲廉署准予保釋，以待明日(6月2日)在東區裁判法院答辯。



被告朱磊，50歲，馬會前高級項目經理(發展及市場)，被控共5項罪名，即一項公職人員接受利益，違反《防止賄賂條例》第4(2)(a)條；以及4項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件，違反《防止賄賂條例》第9(3)條。

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馬會、EEM Asia Limited (EEM)及香港馬術總會自2013年起合辦一項名為「浪琴表香港馬術大師賽」(大師賽)的世界級年度馬術賽事，並分別於2016年11月及2018年11月簽訂兩份三方協議，訂明2017年至2021年大師賽的合辦條款。



根據該等協議，馬會是大師賽的主要贊助者，而EEM則負責為大師賽邀請海外騎師，以及提供物流及行政支援。被告獲委派代表馬會與EEM商討協議條款及賽事細節。被告涉嫌於2018年11月23日從EEM的董事的兒子接受一隻標價為8,200元的手錶，以其公職人員身分保持傾向優待EEM。



廉署接獲馬會轉介的貪污投訴遂展開調查，發現被告違反馬會的行為守則及防貪政策，沒有向馬會申報自己曾接受該手錶。



調查又發現，上述於2016年11月簽訂的協議因被告提議而加插兩項計劃，馬會亦因而增加其總贊助金額。馬會另於2019年1月簽訂一份協議附錄，承諾在2018年及2019年大師賽的原本贊助上，就另外兩項交流活動向EEM額外支付兩筆贊助共250萬元。



此外，被告又涉嫌於2018年10月至2019年5月期間，使用四份載有虛假陳述的申請發還費用表格欺騙馬會，報稱五次與EEM及一個足球會的職員進行工作聚餐，招致開支共約6,300元。調查發現，EEM及該足球會的相關職員並沒有出席該等工作聚餐。

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責任編輯：蘇文軒