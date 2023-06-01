【娛圈喜事】孖袁偉豪貼BB超聲波照報喜　張寶兒：我們有孩子了

▲ 張寶兒和袁偉豪一起分享好消息！

娛圈有好消息！張寶兒和袁偉豪今天（6月1日）雙雙於IG公布喜事，貼出超聲波照片，跟大家公布即將有新家庭成員誕生。

一眾圈中好友如胡定欣、黃智雯、陳自瑤、何依婷等齊齊於張寶兒和袁偉豪的IG恭喜他們，送上祝福！

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張寶兒於IG寫道：

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想和愛我們的人分享這個消息

我們有孩子了

♥️🥰 感恩走到這個生命階段

更感恩上天賜予寶貴的禮物

為我們注入強大能量

願世界好好待他

也願他的到來為世界帶來更多美好☀️ #袁寶 #袁寶和袁寶寶

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▲ （IG圖片）

袁偉豪於IG寫道：

你既來臨讓我們感到無比的幸福 #一切從新開始

#感恩

#好好建立我們的生活

胡定欣說：「村民表示非常開心興奮❤️」黃智雯表示：「woo….. congratulations Ben Ben & Bowie」陳自瑤謂：「❤️❤️❤️Congratulations ，很替你們高興」何依婷留言：「Congrats!!😍👏」

袁偉豪回應TOPick：「多謝祝福呀，現在－切都穩定🥰會對佢加以照顧，會繼續做好自己嘅作品🥰心情當然係開心啦，尤其係第一次睇超聲波見到BB嘅時候。性別未知住😂」

問到他看見超聲波照時有沒有哭？他表示：「未住😂」至於做爸爸會否很大壓力？他說：「已經Ready好面對工作😊最近要我地一家人健健康康。」

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記者：陳曉柔

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