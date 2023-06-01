【打擊走私】海關漁船繳獲40噸走私凍肉市值400萬元　行動中9名男子被捕

▲ 海關搗破一個走私凍肉集團，繳獲凍肉40噸，市值400萬元左右。（曾秋文攝）

海關昨（31日）晚於香港南面水界截停一艘漁船，並從船上繳獲約40噸凍肉，市值約400萬元，料走私前往內地。行動中共拘捕9名男子，包括6名本地及3名內地船員。

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海關港口及海域科海域行動組督察陳景鋒表示，早前接獲情報得知有不法份子走私凍肉，昨日(31日)晚上約8時，海關人員在橫瀾島接近香港東南部水域發現一艘由拖船拖行的躉船，當時躉船旁有一艘漁船，躉船上船員正用剷車和吊臂將多袋貨物運上漁船。

海關人員隨即上前截查，但漁船馬上逃走，高速截擊艇同時展開追截。拖船和躉船上共有6名香港船員，報稱船上載有凍肉，但只提供一張簡陋的文件，上面無寫裝運地及目的地資料，亦沒有寄貨人及收貨人資料。人員將躉船扣查。其後高速截擊艇在距香港南面水界一海浬海面截停該艘漁船，船上共3名內地船員，遂將兩艘船押送到柴灣公眾貨物裝卸區進一步搜查

海關有組織罪案調查科特別調查第一組督察何廷俊表示，行動中共拘捕9名男子(29至54歲)，他們分別是船長、機手、輪機長和工人，檢獲約40噸凍肉，市值約400萬元，估計因內地需求殷切而走私往國內。船上沒有冷凍設施，凍肉置於室溫之中，因此衛生情況成疑，海關又估計走私凍肉來自美加等地。行動中海關發現不法分子不斷轉變走私手法逃避海關偵查，以及中國內地嚴格的食品檢疫制度及稅款。

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記者：曾秋文