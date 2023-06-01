【交通擠塞】林世雄料今屆任期內難根治隧道擠塞　盼加強分流助紓緩

▲ （運輸及物流局圖片）

政府擬今年內於三條過海隧道實施不同時段不同收費，運輸及物流局局長林世雄坦言，即使實施了新收費模式，繁忙時段隧道擠塞問題亦只能紓緩；他認為，在第四條過海隧道落實啟用前，本港隧道擠塞問題難以解決。按以上說法，料隧道擠塞問題難於今屆政府任期內得以解決。

林世雄今日出席傳媒茶敘時指，在三隧實施不同時段不同收費，料可吸引司機在非繁忙時段過海，但相信繁忙時段擠塞情況只會改善不會根治，「真係要唔塞車，就要更為『重手』。」他相信，在第四條過海隧道落實啟用前，香港過海隧道擠塞問題難以徹底解決。

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翻查記錄，政府擬在交椅洲人工島建「港島西至大嶼山東北連接路」，全長約13公里，將會是第一條無需經九龍來往香港島和新界西北的主要幹道。該連接路將以海底隧道的形式建造，有望於2033年落成。如結合林世雄的估算，香港過海隧道擠塞問題將難於今屆政府任期內解決。

林世雄就指，自己的目標是理順其他交通網絡，他舉例指，現時有九龍不少往紅磡的車輛，要與經紅隧過海的車輛共用漆咸道北，「我希望分流這些車輛，令過海車輛和非過海車輛減少使用同一條道路。」

現時政府正興建中九龍幹線，連接西九龍的油麻地交匯處，東九龍的啟德發展區及九龍灣道路網，成為橫跨中九龍的幹道，料有助達成以上目標，預計幹線將於2025年通車。

林世雄在茶敘時亦有提及運輸業外勞問題，他指出，現時輸入外勞已是解決運輸業人手不足問題的必然考慮，局方會與業界多加溝通，不會閉門造車，料短期內可公布政策詳情。

他強調，政府明白公眾關注外勞車長的駕駛安全問題，局方擬要求外勞司機駕駛定點路線、做好培訓、考取本港商業車駕駛牌照。

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記者：陳梓蔚