【假日好去處】2023夏日下午茶推介合集　人均HK$274起歎貴價美點+送瑞士護膚品【持續更新】

▲ 酒店下午茶推介。(圖片由品牌提供)

天氣炎熱，最佳消暑約會方式當然是一邊享受美食，一邊歎冷氣望靚景。TOPick為你精選介紹以下下午茶推介，大家趁著假期和親朋好友過一個悠閒下午。

最新影片推介

帝京酒店

▲ 帝京酒店下午茶。(圖片由品牌提供)

獅房菜以花季及土象星座為題，設計妙漫花海下午茶。當中包括: 抹茶紅豆慕絲棉花糖樹、處女の大理花 – 意大利芝士蛋糕 (素)、串燒和牛及忌廉蟹肉薯餅等，更有幸運特飲Bliss Sake及Bloom Latte。於供應期間，惠顧兩位用套餐即可獲贈Royal Delights蝴蝶酥 (十八片裝)。

供應日期及時間：即日至7月31日 15:00 – 17:00

價錢：每位HK$278，兩位HK$548 (另收加一)

查詢或訂座電話：2622 6088/ 網上預訂

地址：九龍太子道西193號

千禧新世界香港酒店

▲ 千禧新世界香港酒店下午茶。(圖片由品牌提供)

大堂酒廊The Lounge以一系列清新香甜的水果融入矜貴食材推出下午茶套餐。當中包括: 紅桑子檸檬開心果蛋糕、無花果熱情果慕絲、鮑魚撻、牛果梨奶凍配煙燻希靈魚魚籽等。套餐包括咖啡、茶或香草茶一杯。

供應時間：每天下午2時30分至5時30分

價錢：星期一至五（公眾假期除外）每位HK$338，兩位HK$628; 星期六、日及公眾假期每位HK$428，兩位用HK$768 (另收加一)

查詢或訂座電話：2313 4222/網上預訂

地址：九龍尖沙咀東部麼地道72號

香港JW萬豪酒店

▲ 香港JW萬豪酒店下午茶。(圖片由品牌提供)

The Lounge下午茶包括英式及地道滋味鹹甜美點。當中包括: 龍蝦沙律配芒果醬、招牌鮑魚撻、士多啤梨貝殼蛋糕、烏龍茶芝士撻、經典英式鬆餅等。

供應時間：星期一至日，下午3時30分至5時30分

價錢：星期一至五兩位HK$608；星期六、日及公衆假期兩位HK$668 (另收加一)

查詢或訂座：致電2810 8366/ 網上預訂

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場

香港文華東方酒店

▲ 香港文華東方酒店下午茶。(圖片由品牌提供)

與著名無酒精氣泡茶品牌Saicho合作，以夏日風味食材和時令水果入饌，推出三層夏日果香氣泡下午茶。滋味糕點包括: 煙三文魚三文治和鹹點、為慶祝酒店開業60週年特製椰子芒果菠蘿蛋糕、有機士多啤梨撻、開心果費南雪小蛋糕、英式鬆餅等。套餐有三款氣泡茶可選，分別是茉莉花氣泡茶、焙茶氣泡茶及大吉嶺氣泡茶。

供應時間：快船廊：星期一至五下午2時30分至6時；星期六及公眾假期下午2時至4時和下午4時15分至6時，以及星期日下午3時30分至6時。Café Causette：每日下午3時至6時

價錢：每位HK$428，兩位HK$828(另收加一)

查詢或訂座：致電2825 4000或電郵

地址：中環干諾道中5號

香港瑰麗酒店

▲ 香港瑰麗酒店下午茶。(圖片由品牌提供)

The Butterfly Room全新下午茶以新鮮時令食材為題，美點包括芒果青檸泡芙、士多啤梨丹麥酥、玫瑰士多啤梨蛋糕、法式雲呢嗱布甸和反轉蘋果批等。同時，可配搭19款以春日為主題的獨家Mariage Frères香茗。

供應時間：由中午12時至下午5時30分

價錢：每位HK$548(另收加一)

查詢或訂座：致電3891 8732/ 網上預訂

地址：尖沙咀梳士巴利道18號

香港嘉里酒店

▲ 香港嘉里酒店下午茶。(圖片由品牌提供)

與瑞士美容品牌專家GLYCEL攜手呈獻「凝時光采」下午茶。美點包括: 燕窩撻、和牛三文治、牛奶巧克力椰子蛋糕及柚子芝士蛋糕等。凡惠顧兩位用下午茶套餐，可分別獲贈一份GLYCEL美容禮品及禮遇 (價值HKD 2,249)。

供應日期：即日至7月31日

供應時間：星期一至五：下午2時半至5時半；星期六、日及公眾假期：下午1時半至4時及下午4時15分至6時

堂食價錢：星期一至五HK$638(兩位用)；星期六、日及公眾假期HKD $668(另收加一)

外賣價錢：HK$588(兩位用)

查詢或訂座：致電2252 5237或電郵

地址：九龍紅磡灣紅鸞道38號

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！https://bit.ly/3FSyDTu

責任編緝：張懿慧