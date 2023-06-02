【自我增值】樂隊結他手半自學紋身　學藝逾10年創業開紋身兼聲療空間

▲ 本地樂隊觸執毛的結他手Lester，過去10年以半自學形式學習紋身增值，轉型成紋身師。

成為紋身師已超過10年的Lester，過去為大眾所熟悉的是本地樂隊觸執毛的結他手身份。如今的他，鮮少再在幕前或舞台上演出，選擇在另一領域堅持，以同樣的專注和投入，將理念結合技藝、感性，向世界及大眾展示他心目中的美和純粹。

過去作為樂隊結他手，Lester身上的紋身彷彿是一種自我宣言，也是旁人眼中「音樂人」的表徵。事實上，紋身之於他，同樣源自Band友。「小時候想到紋身都是電視及電影中賦予你的認知，是江湖中人或惡霸的標記，但到我十幾歲開始有互聯網之後，整個世界都可以隨意去探索，當時常常會找外國的樂隊來看、來聽。」外國音樂人身上的紋身，不是他從小認知的龍虎鳳，而是充滿藝術感的美麗圖案，有型又神秘。

「我身上的紋身全都是自己畫的。」中學時修讀美術的他畫功不錯，對美也自有一套看法，當他對紋身產生興趣那刻，自然想親自操刀畫紋身圖，這份興趣甚至讓他在日後拿起紋身機，以至紋身針筆，成為一位在別人皮膚上畫圖的紋身師。

16歲在皮膚烙上第一個紋身，至後來與朋友合租劏房做兼職紋身師、再到5年前第一次開設個人工作室，今年作為紋身歷程的第10年，Lester再度擴張，與太太共同經營一家兩層的小店，地面那層是賣純素簡餐的咖啡室，走上樓梯則是Lester的紋身兼聲療空間。一步一步，紋身與他，已然密不可分，既是愛好也是事業。

▲ Lester 的工作空間相當寬敞，讓客人能放鬆心情。（受訪者提供）

曾逐間拍門拜師

回顧自己的紋身之路，Lester直言曾經挨家挨戶地去拜師求學。「因資訊不開放，沒有很清晰的渠道讓你學藝。但現在比以前好，以前真的要很傳統地逐間拍門去拜師。」中學時的他已想學紋身，不知道哪裏可學，便直接到紋身店去問。「他們大多給我3個選擇，10萬元教識你，不計時間，教到學識為止；傳統的師徒制，朝9晚10，然後每個月象徵式有3千元人工；或每月5、6千元學費，然後學成必須在他那裏工作至少3年。」只是中學生的他自然負擔不起，後來畢業出來工作的他，仍不敢貿然辭職做全職學徒。「現在回想，其實當時那些offer都很合理，只是自己實在付不出，那是21年前了。」

說回Lester的學師之路，可說是半自學、半拜師。「我剛開始時是跟朋友學，那位朋友是從前我讀Graphic Design的同學，他後來去了美國，跟那邊的紋身師學。」Lester笑言：「當時覺得他很厲害，就決定跟他學。」紋身是在人身皮膚上刺出圖案，說到練習，只能以「以身試法」。「一開始是我朋友幫我紋，背呀、手呀，他邊紋我就邊看，看到不明白的就問，掌握了技巧後，就在自己身上紋。」

▲ Lester 成為紋身師已超過 10 年，今年與太太合開咖啡室兼紋身工作室。（曾耀輝攝）

機緣下學手刺紋身

初嘗紋身技巧後，機緣下再接觸到日本的傳統紋身技術。「那時有位紋身師朋友，不時會邀請外國的紋身師來香港，那次他請了一位日本師傅，我本身很有興趣，便去找他紋。試過後非常喜歡，便開始學Hand Poke（手刺紋身），那時是跟一個英國的紋身師學。」Lester指日本師傅用的Hand Poke，與現在普遍用的機紋不同，「因為是徒手，會非常，很考驗師傅的體力和精神，但卻是回歸紋身的最初，自己很喜歡。」

學得再好，還是需要實戰，當時仍然忙碌於樂隊結他手身份的他，選擇以一個短期實驗來作為自己的測試。「當時我定下了一個目標，免費為30個人紋身。」Lester笑言：「全都是朋友，一個紋完覺得靚，然後介紹給別人，就是這樣開始。」免費計劃過後，客人亦開始上門，紋身事業，就此展開。

開班授徒互相學習

「現在的我想試不同的事。」新店空間寬敞，加上過去有過教班經驗，Lester決定將開班恆常化。「我之前教的人之中，有人真的入了行。我想到自己當初入行的經歷，不想有興趣、有心的人和我一樣到處摸門釘，而且教人也很有意思，我自己也不斷有新發現。」Lester強調自己的紋身班不是興趣班，而是專為有意入行的人而設。「我很認真地編了一本筆記，可以說是總結了這10多年來我對紋身的認識、了解。而且紋身的知識以外，我加入了皮膚方面衞生資料，讓他們明白這件事（紋身）是一件不可逆轉、需要嚴肅對待的事。」

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紋身讓人着迷的其中一個原因，大概與其「一生一世」有關，Lester亦指：「就算現在可以用laser去消除紋身，或用新的紋身去遮蓋，但laser會留下一個印，新紋身亦不一定可以百分百遮到，所以客人來到時，一定會先好好了解他們紋的原因及心態。」這份認真，單憑在店面玻璃門上刻意不貼上紋身服務這小細節上，可見一斑。

記者：王嵐