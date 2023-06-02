【正能量】考試失利投身樂園醒悟要有一技之長　先天弱視無礙進修設計創業做老闆

▲ 先天左眼弱視的Ken坦承，公開試成績失利，讓他的前途在畢業後相當崎嶇難行，但憑著在冒險樂園勞累工作的醒悟，決心要走出這個困局。

「天生我材必有用」是對自我能力的肯定，但更強大的是不被自身的弱點限制，甚至轉化為個人特點。本地設計師羅曉騰（Ken），是平面設計公司的創辦人兼創意總監，曾被設計界權威雜誌《透視》選為「亞洲40驕子」。每天需要審視的盡是各種各樣圖樣、設計的他，卻又同時天生左眼患有弱視。這點先天限制，在他口中反是成就自己的獨特條件

「其實又不算是很影響我的日常生活，要說影響最大，應該是我看不到3D電影！哈哈！」天生左眼患有弱視，小時候父母曾帶他看過不同醫生，都被勸說：「無辦法，就別用左眼看，用右眼看吧。」Ken指左眼的情況是，只能看到一堆顏色。「不是看不清，而是根本甚麼都看不到，只是一些模糊的顏色。」

天生察看事物與常人不同，卻又選擇了比一般工種更需要金睛火眼的工作。Ken只笑笑淡然指：「可能因為自小弱視沒有非常影響我的生活，自然也沒有被這件事限制。」反倒是他的公開試成績，讓他的前途在畢業後相當崎嶇難行。當年會考（HKCEE）和高考（A-Level）成績均不理想，得不到進大學入場券的他，也無心考慮其他途徑升學，便到美國冒險樂園做見習主任，賺取月薪不到7,000港元的工資。

▲ 羅曉騰（Ken）是設計公司創辦人及設計總監，亦是維多利亞港標記的設計師，曾被《Time Out》雜誌選為「您需認識的二十五位香港設計師」之一。（曾耀輝攝）

樂園經歷成轉行契機

工時長、工資低，那些年的「樂園工」反給予了他往後的設計養份，也成為了之後決心改變的契機。「我負責夾公仔機，常常要花長時間去試夾、去擺位，才知道怎樣才能『合乎公司利益又可以讓客人玩得開心』。因為若公仔太難夾，會讓人覺得呃人、呃錢，而且客人也不會想再玩；太易又不可以，會被上司怪罪。所以我們要不斷試，計好怎樣擺、要夾幾多次才成功。」已成夾公仔高手的Ken，笑言自己做了爸爸後，更可以在女兒面前施展絕技。「因為當年不時會有些客人夾不到後投訴『無可能夾到』，我們便要出來示範，證明是可以夾到的，所以都練得一手好功夫！」

聽他憶述從前打工日子，語氣興奮，Ken則指當時也負責擲彩虹區，直言是令人意志消沉的可怕崗位。「你想想，要一直站在那裏推杆，邊推邊說『擲界』、『中紅色、綠色』，尤其人潮高峰時，根本每一秒都有代幣飛過來。」重複又勞累的工作對於畢業不久的年輕人來說相當難捱，也讓他明白擁有一技之長的重要。Ken遂重新思考自己的興趣，決定重投校園，於HKU SPACE修讀視覺傳意高級文憑。

▲ 「More Hugs」公仔的最初版本。（受訪者提供）

畢業後他努力工作，憑着積蓄在13年前創業做老闆，發展至今，公司從與按摩店相鄰的小小單位，到現在成為頗具規模的設計公司，更屢屢獲獎，成績驕人。「某程度上我覺得弱視不是我做設計的限制，反而因為左眼看不到，我會更專注、小心去看，更懂得使用右眼。」Ken更舉例指就像射箭運動員瞄準時都會瞇起一隻眼睛，他日常工作時也會這樣，反更讓他比其他人更留意到一些細節。「我想自己比起能使用兩隻眼的人，感受距離、空間方面的確稍有不足。而我則對綫條、形狀，即平面的圖像更敏感。像是有次有同事畫了個圓形出來，但不夠圓，整個項目幾乎去到尾聲他也沒察覺，我一看就發現。」

▲ 葵芳新都會廣場現正舉行 Ken 的展覽，商場 L3 露天廣場加設主題座椅，配上漫天主題旗海及燈帶，令人眼前一亮。（曾耀輝攝）

以雙色心形公仔自況

Ken的設計中不乏色彩繽紛的產品，其中在2017年設計的「More Hugs」系列，最為標誌。5年過去，「More Hugs」公仔已衍生出多種變奏，而最初的版本是一個擁有一對左右不同眼睛的雙色心心，擺着一個擁抱自己的姿勢。原來過去他與公仔朝夕相對的日子，沒有讓他討厭公仔，反令他更喜歡。「我對公仔有情意結，它見證了我人生最差的時候。」公仔上的一對眼睛，左眼眼珠內一個大交叉，原來正代表Ken那隻失去視力的左眼；而公仔身上左右不同的顏色則代表世界上各種不同的人，無論是膚色、種族或宗教，都能互相擁抱。

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近日Ken與本港商場合作，創作以「More Hugs」為靈感的全新展覽，舉辦其首個商場個人藝術裝置展。展覽以「Nurture Love with Hugs」為主題，以盆栽及栽種的概念創作出充滿玩味感覺、色彩繽紛的新設計，寓意心情可以由自己栽種、由自己決定，努力把握生活中的每分感動。同時讓公眾可以重新審視身體接觸無可取替的魅力與感動，將「擁抱」重新帶入大家日常生活之中，抱抱自己、抱抱別人，傳遞歡樂、愛意與祝福。

記者：王嵐