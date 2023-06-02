【航運業】Hactl推管理培訓生計劃搶人才　獲管理層一對一培訓兼內部晉升

▲ 香港空運貨站推出為期3年的「精英管理層培訓生計劃」，廣納人才。（左）香港空運貨站有限公司執行董事（人力資源）李國安、（右）香港空運貨站有限公司助理經理（貨站服務）梁栢康。（陳國峰攝）

航空業界面對人手短缺問題，香港空運貨站推出為期3年的「精英管理層培訓生計劃」，冀廣納人才，應付長遠人才需求。計劃按未來發展需要及趨勢而定，側重管理，更會安排最高管理層為培訓生提供一對一培訓；所屬公司助理經理藉計劃學習行業知識，獲晉升機會，現負責管理百多位同事。

香港空運貨站（Hactl）今年繼續推出為期3年的「精英管理層培訓生計劃」，月薪為28,000元；接獲400至500份申請，冀取錄10名培訓生，但不限於特定範疇，以應付長遠人才需求。所屬公司執行董事（人力資源）李國安稱，公司就未來發展需要及趨勢調整計劃，有別以往著重於營運，是次側重管理，即「後排部門」，如人力資源、財務、商務及科技發展等，期望增加培訓生有關認知；並提供一對一培訓計劃，培訓生能夠接觸最高管理層，加快吸收行業知識及了解公司運作及管理，以便了解自己的興趣及發展方向，發展專長。

李國安更表示，「畢業生偏向選擇投身具發展空間的行業」，並坦言公司著重內部晉升，會向自家培訓的員工提供發展機會，協助拓展事業。曾參加3年培訓生計劃的香港空運貨站有限公司助理經理（貨站服務）梁栢康在公司工作逾7年，形容計劃step by step（一步接一步）進行，能夠涉獵不同範疇，包括危險品、貨物處理、貨機要求，認為內容緊湊、fruitful（豐富）、非常有趣。他亦指，學習基本知識後，可獲機會管理小部門；其後他更被調派至具發展前景的貨站服務部，負責管理百多位同事。

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記者：梁凱婷