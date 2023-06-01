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【小心駕駛】P牌女司機疑玩電話致紅隧口撞前車　事後「O嘴」警方接獲報案

社會 19:16 2023/06/01

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女司機駕駛一輛貼有P牌的平治私家車。(互聯網)

網上一段車Cam片拍到，一名女司機駕駛一輛貼有P牌的平治私家車駛至紅隧入口時，疑因駕車時分神玩手機，結果撞向前車。警方表示經初步調查，案件列作交通意外有財物損毀，交由港島總區交通意外調查隊跟進，暫未有人被捕。

女司機駕駛時一直手持電話，即睇事發經過：

    點擊圖片放大
    +2

根據網上流傳的片段，事發在紅磡海底隧道往港島入口，該名女司機駕駛着一輛貼有P牌的平治私家車在後方駛近，當時女司機疑左手握着軚盤，右手則掃着疑似手提電話的物體，視線亦一直望向右邊。其後前車由於開始進入隧道管道，車流緩慢而停車，女司機疑分神使用手機下未有留意，並撞向前車，女司機始抬頭張望，一臉震驚露出「O嘴」神情。

警方表示留意到涉事短片，元朗警署於上月25日接獲受影響司機報案，經初步調查案件列作交通意外有財物損毀，交由港島總區交通意外調查隊跟進，暫未有人被捕。

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