【租置公屋】議員促政府正視租置屋管理維修責任　陳子穎︰屋邨管理公司如「吸血鬼」

▲ 議員促政府正視租置屋管理維修責任。(資料圖片)

租者置其屋計劃的39個屋邨樓齡逾30年，樓宇老化和設施破舊。立法會今日舉手通過由金融界議員陳振英提出的無約束力議案，促政府全面檢視租置屋的管理及維修責任。

陳振英希望政府切實履行大業主的責任，積極推動提高租置公屋物業管理和維修水平，讓居民安居樂業。他認為政府對於租置公屋的管理理念要有根本性的轉變，突破混合業權的迷思。

工聯會立法會議員陳子穎則批評屋邨的管理公司收取費用過高，如同「吸血鬼」。陳子穎建議屋邨的法團委員需宣誓，進行更嚴格的資格審查，另外廉政公署亦應做好把關工作，避免工程貪污和圍標出現。他續稱房委會有足夠的管理和工作經驗，他們的意見可以改善租置屋的問題。

民建聯九龍東立法會議員顏汶羽建議政府，可考慮用一筆過撥款去處理涉及公共眾大利益或安全的項目，例如無障礙設施去改善租置屋邨的環境。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓指居民的入息和資產有限，亦缺乏有關樓宇管理和維修的知識。他認為政府最重要是用「積極」態度去處理有關問題，不要遇難避事，更要有效善用房署的職員、資源和專業知識。

選委界議員馬逢國形容該等屋邨是「舊時代的產物」，因住戶可購買相關單位，導致權責不清及管理混亂等問題。他提議港府可參考新加坡政府承擔大部分的維修開支以減輕居民的負擔。

地產及建造界立法會議員龍漢標發言表示，租置屋邨業權混合所引致的管理問題多，促房委會積極參與管理工作。而署理房屋局局長戴尚誠一併回應其他議員的意見，房委會未來會繼續更主動、更積極參與五大範疇的管理工作，支援租置計劃屋邨的法團、管理公司和業主。

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責任編輯：戴朗希