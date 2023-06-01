【飛行課程】慕光與內地航校合作　初中生最快明年初駕真實飛機受訓

▲ 慕光與內地航校合作，初中生最快明年初駕真實飛機受訓。（學校提供圖片）

位於觀塘的慕光英文書院，繼去年起於中二級推行全新的創新科技科「SPACE M」恆常飛行課程，並斥資元興建航空教學室「問天閣」後，最近決定與內地航校合作，在珠海通用航空機場安排初中學生進行飛行訓練，學習駕駛真實小型飛機，學生有望最快於明年初受訓。校方冀學生於 17 歲時考獲國內私人飛機駕駛執照(PPL)，讓學生在生涯規劃路上有更多的選擇。

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駕駛飛機來香港的兩名機師，將移交一架鑽石DA42NG雙引擎小型飛機予杭州市雲棲科技創新基金會，該小型飛機由美國芝加哥出發，昨傍晚途經香港舉辦 2050@2023 香港懇談會。慕光英文書院的學生昨（31日）獲邀進入香港國際機場禁區範圍，在停機坪上參與接機歡迎儀式，並兩機長互動，師生籍此機會進入飛機駕駛艙和乘客艙參觀並拍照留念。師生亦參觀了香港政府飛行服務隊於機場南面的基地。

慕光英文書院去年推出的「SPACE M」恆常飛行課程，重點教學內容包括航空、天文、宇宙探秘、觀星辨位、太陽觀測、觀察深空天體及銀河系等。而航空教學室「問天閣」包括興建模擬駕駛器等，至今成立2年，主要學習航空理論、飛行知識、解難能力及透過以DA-40小型飛機模擬器進行飛行駕駛學習等。

慕光英文書院校長張永豐指，今次慈善移交儀式中的 DA42NG 小型飛機，與慕光學生在「問天閣」所學習的機型十分相似，學生參與是次活動可以真實接觸模擬駕駛系統，並向兩位機師引證學習過的理論和操作步驟。是次活動後，待同學對航空知識及模擬駕駛成熟，慕光將挑選精英學員，參加國內航空研學團，前往國內體驗專業機師進行訓練時所用的飛行模擬器，到珠海體驗真實飛行培訓，也會到四川成都廣漢中國民用航空飛行學院進行實地考察。

慕光亦正計劃於新學年起，帶領學生到大灣區珠海進行實地研習，並透過珠海市各專業航空單位，優化書院的航空課程並提供意見和技術協助，最終讓學生更立體及真實地接觸專業級的中國航天機構。

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責任編輯：解青羽