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【航運業】Hactl稱員工為「公司重要資產」　推固定輪班制、彈性上班時間搶人才　

社會 09:00 2023/06/02

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香港空運貨站員工流失率低於業界。（左）香港空運貨站有限公司助理經理（貨站服務）梁栢康、（右）香港空運貨站有限公司執行董事（人力資源）李國安。（陳國峰攝）

航空業界面對人手短缺問題，香港空運貨站尚欠逾100名前線員工，故推出固定輪班制、彈性上班時間等措施搶人才。所屬公司執行董事形容員工為「公司重要資產」，冀照顧他們的身心發展需要，以增加歸屬感，留住人才。

現時香港空運貨站（Hactl）共有逾2,100位員工，尚欠逾100名前線員工，而流失率為13%，稍低於業界的16%逾3個百分點。為迎合市場需要及搶人才，Hactl執行董事（人力資源）李國安指，公司推出不同措施配合大部分人不喜歡輪班工作的取態，包括就個別工種推行固定輪班制，迎合員工生活需要，以便維持穩定作息；亦體恤員工，實施彈性上班時間，並容許在家工作；而且會聘用兼職員工，輔助不同工種，確保員工不會工作超過12小時。

李國安更形容員工為「公司重要資產」，強調會定期檢視薪酬，並照顧他們的身心發展需要，協助增加歸屬感，以留人才；包括為員工及其家人提供醫療福利，並每年安排即場健康檢查；同時在停機坪設立流動休息室，為處理貨機上落貨的員工提供「零食放題」，如在夏天提供凍飲、雪糕，在冬天則提供熱朱古力等，而辦公室則設免費零食機；公司更設大型運動中心，設施包括籃球場、兵乓球場及瑜珈室等，鼓勵員工多做運動；公司又設圖書館，內裏有300本涵蓋不同範疇的書籍，亦會每3個月更新1次書庫。

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記者：梁凱婷

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