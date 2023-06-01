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【搶人才】中大醫學院助理院長偕醫局到澳洲搶人才　陳家亮：盼吸引醫學人才回流本港

社會 20:14 2023/06/01

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(資料圖片)

醫管局明日（6月2日）起一連兩天在澳洲悉尼舉行的非本地培訓醫生招攬活動，向當地醫學生及執業醫生介紹來港工作的最新途徑及相關配套，冀吸引他們加入本港公營醫療機構服務。

中大醫學院表示，將派出中大醫學院助理院長（外務）兼心臟科主任甄秉言，親身出席醫院管理一連兩日的活動。甄秉言教授，是内科及藥物治療學系心臟科主任，亦是知名的心血管內科及介入治療專家。甄教授早年於澳洲墨爾本大學接受醫科培訓。

中大醫學院院長陳家亮表示，洲是不少港人到海外修讀醫科的選擇，當地的醫科培訓質素備受國際認可，多間澳洲大學均是中大醫學院重要的合作伙伴。期望透過是次活動及甄教授的親身分享，吸引更多醫學人才回港服務，進一步提升整體醫療服務質素。

中大醫學院多年來一直積極延攬醫學人才，早於2014年已推出的CU MEDICINE 2035招聘項目；透過不同途徑吸引國際醫學專才來港擔任臨床和教研等工作，為他們提供教研及其他方面的資源及支援等。矢志維持香港的世界級醫學教育水平及醫學科硏的卓越成就，正決心作持續投資，不斷增值，讓香港的醫療體系繼續值得每個港人引以為傲。

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責任編輯：陳展棋 

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