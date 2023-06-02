【家庭關係】東華三院推網上親子輔導　助家長處理情緒和孩子行為問題

▲ （東華三院圖片）

照顧孩子，家長要付出大量心力，壓力不少。東華三院家庭成長中心研究發現，透過視像形式，提供親子輔導予有行為問題的兒童和家長，可有效改善孩子行為問題，減輕家長照顧和情緒壓力。中心將推出計劃，未來3年提供超過500個名額予有需要家庭申請。

計劃合共54個家長和他們年齡介乎2歲至8歲的孩子參加。參加計劃的家長須填寫有關孩子行為問題問卷，評估家長照顧壓力、抑鬱和焦慮程度和有否體罰等程況。輔導每周一次，每次一小時，家長只需開啟應用程式V talk視像通話，再準備簡單玩具予孩子就可。開始時的首15分鐘治療師會先了解近日家中狀況和觀察情緒，照顧家長情緒。再透過觀察小孩和家長的互動，教授溝通技巧。

負責研究的澳洲維多利亞大學教授梁敏指，結果顯示，逾半（52%）參加計劃的孩子，行為問題都改善至不再需專業人士介入的水平。23%家長的壓力亦有所下降。計劃完結後三個月，家長都仍能保持正面管教技巧。

港大社會工作及社會行政學系名譽副教授曾健文亦指，有參加計劃的家長表示，計劃有助處理好自身情緒，令自己平靜後，再照顧小孩效果更好。「媽咪處理好自己，再處理小朋友，是好了百分之70、80。」所學到的技巧亦可用於伴侶相處，改善雙方溝通。

有個案的家長一直覺得，自己患有ADHD（專注力失調及過度活躍症）的孩子「坐不定」是種行為問題。經親子輔導後，開始明白這是ADHD的特徵和需要。家長亦學懂可用正向溝通技巧，如表示理解孩子感受、讚賞他的正確行為，平復孩子情緒，服從指示。

東華三院家庭成長中心主任戴煒堯指，對SEN兒童家長而言，網上親子輔導時間較易配合，家長也可節省交通時間，亦避免家長怕被標籤而拒絕尋求協助。同時可讓小孩在熟悉環境接受輔導，有助發現日常生活所出現的問題。中心獲賽馬會資助，未來3年共提供500個名額，為2歲至12歲的小孩和家長提供有關輔導。如參加者居於劏房等，家中欠缺佈置玩樂空間，中心會先了解家中環境，再建議可於何處接受線上視像輔導。

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記者：李梓𨭎