【大學排名】中大首躋身THE影響力排名100大　嶺大浸大排名均上升

▲ 中大打入THE影響力排名前一百，再次成為香港排名最高的大學。（資料圖片）

2023年度泰晤士高等教育（Times Higher Education，THE）世界大學影響力排名今日（1日）公布，本港3間大學排名上升，排名最高的香港中文大學今年更是首次打入全球百大，位列第83位。

THE世界大學影響力排名是唯一一個衡量全球大學在聯合國可持續發展目標貢獻的排名榜，評估大學在研究、管理、外展活動和教學4個範疇的表現。今年排名涵蓋來自112個國家及地區共1,591間大學。

全球排名十大，主要是澳洲和加拿大的大學上榜，兩個國家各有超過55%大學躋身前100位，由澳洲西悉尼大學稱冠榜首，該校在17個可持續發展目標之中，有3項均佔據第1位。英國亦有26名大學名列前100位，加拿大佔16間，澳洲有15間，紐西蘭及美國各有7間。

香港方面，中大由去年排名101至200位，升至今年的第83位，整體評分達89.4分，再次成為本港排名最高的大學。中大在優質教育（SDG 4）、體面工作和經濟增長（SDG 8）及和平、正義與強大機構（SDG 16）方面表現較佳，分別位列全球第5位、第22位和第23位。

嶺南大學亦由去年第201至300位，上升至今年101至200位，浸會大學則由去年第401至600位，上升至今年201至300位。

中大校長段崇智表示，社會責任與可持續發展是中大策略計劃2021-2025的核心範疇之一，形容今次排名結果是外界對中大所作努力的一個重要肯定，中大會繼續在所有工作中融入可持續發展理念和實踐社會責任。

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責任編輯：解青羽