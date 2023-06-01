【機場發展】機管局主席蘇澤光獲第三度續任　蘇澤光：餘下任期會見到三跑配套落成

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政府今日（1日）宣布再度委任機管局現任主席蘇澤光及三名現任成員，並委任一名新成員。有關委任即日生效。

蘇澤光獲再度委任為機管局主席，任期一年，至明年5月31日。三名獲再度委任的成員為陳仲尼、周雯玲和王鳴峰，任期3年，至2026年5月31日。新委任的成員為姚建華，任期3年，至2026年5月31日。

歐智華和梁頴宇今日離任。運輸及物流局局長林世雄衷心感謝他們在任期間一直就香港國際機場的服務及發展提供寶貴意見，對機管局的工作貢獻良多。

根據《機場管理局條例》，機管局的主席及成員由行政長官委任。

機管局由即日起的全體成員名單如下︰



主席

——

蘇澤光



成員

——

趙式明

陳仲尼

陳南祿

周雯玲

李律仁資深大律師

盧偉國博士

唐嘉鴻

黃冠文

王鳴峰資深大律師

姚建華

運輸及物流局局長

財經事務及庫務局局長

民航處處長

機管局行政總裁（當然成員）

就獲得第三度續任，蘇澤光感謝特區政府的信任，機場在過往4年香港艱苦歲月完成了第三跑道，現在喜見機場已恢復繁忙，餘下任期會見到三跑的配套設施陸續建成，為香港未來經濟發展打下基礎。

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記者：陳梓蔚