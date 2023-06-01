【JUPAS】聯招首輪改選中大運動科學最爭崩頭　港大醫科出招搶尖子奏效？

▲ 大學聯招（JUPAS）首輪改選後，不少課程仍然爭崩頭。（資料圖片）

大學聯招（JUPAS）首輪改選已於周三（5月31日）截止，學生人口下降，但不少課程仍然爭崩頭。以首3志願（Band A）申請人數計算，8間資助大學競爭最競烈課程，是中文大學健康與體育運動科學，平均42人爭1個學額；至於上周才出招「搶尖子」、公布容許部分學生提早1年畢業的香港大學內外全科醫學士，吸引到1,059人報讀，較去年同期微升8%，惟倘跟去年12月首輪報名數字比較，僅錄輕微升幅。

1,059人報港大醫科 按年升8%

綜合8大今日（ 6月1日）回覆聯招首輪改選數字統計，首十大競爭最激烈課程，包括3個運動相關課程，設17個學額的中大健康與體育運動科學課程，吸引了721人放在Band A，平均42人爭1學位，成為競爭最激烈課程。

學生人口下跌，教師工作環境漸趨不穩，但教育學士課程依然受歡迎，教育大學中國歷史教育榮譽學士平均41人爭1學額，成為第2競爭激烈課程，其餘3個上榜教育課程，包括教大體育教育榮譽學士、教大地理教育榮譽學士，以及中大文學士（中國語文研究）及教育學士（中國語文教育）雙學位課程，平均34至37人爭1學額。

最多人報讀的則是中大工商管理學士綜合課程，共2,310人申請，爭奪222個學額。至於上周公布縮短修業期至最快5年畢業的港大醫科課程，聯招改選後有1,059人報讀，爭奪295個學額，比去年同期978人多出8%；但去年12月聯招首輪報名，當時已有1,054人報讀，今次改選僅微升5人。

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記者：馮琪雅