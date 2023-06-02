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【1分鐘童你Check】耳朵入水有耳垢勿亂挖　耳鼻喉科醫生教正確處理忌用棉花棒

兒童健康 09:00 2023/06/02

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熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

小朋友耳朵入水或有耳垢，爸媽勿亂挖，隨時令耳道受損。（i-stock圖片）

有爸媽習慣為小朋友撩耳仔，撩出大堆耳垢感到很「治癒」，亦有小朋友像習慣時不時耳仔痕，就想用棉花棒「挖呀挖呀挖」，其實是不正確。TOPick找來耳鼻喉科專科醫生林偉雄講解，了解有耳垢又或耳朵入水應該如何處理。

是否要定期撩耳朵，耳鼻喉科專科醫生林偉雄解釋其實撩耳垢是不好的習慣，因為耳垢是人類皮膚的新陳代謝物，耳朵是有機制可自行排出這些耳垢，我們不用阻礙排出耳垢的機制，不用定時去撩耳垢，宜盡量保持耳朵乾爽不入水，很多時耳垢都會自然排出。

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【童學園】直私小面試陷阱位注意　專家提醒答問題勿造假

耳朵入水處理法

不過，有小朋友沖涼、游泳時，耳仔入水感不舒服，很難忍，應如何處理？林偉雄醫生強調，其實耳朵入了水，不宜用棉花棒去嘗試印乾耳朵，因為耳道的大小跟棉花棒差不多，放進棉花棒時，很多時是將耳道的耳垢愈推愈入，或致耳垢堆塞在耳道內，此外，用棉花棒去胡亂撩挖亦有機會弄損耳道。

如果入水真的非常不適，林醫生教正確方法，可以考慮，洗完頭髮後吹頭，可將風筒轉冷風，並保持遠距離去風乾耳朵就可。

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記者︰顏紫燕

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