【黃色巨鴨】橡皮鴨游入18個港鐵車站　市民「尋鴨蹤」打卡

▲ 金鐘站E出口6米高24.5米闊的巨型玻璃天窗更首次化身成趣緻鴨子臉。

2隻橡皮鴨鐵定6月10日起於維港海濱展出，停泊於添馬公園及中環海濱對出，展期視乎天氣等情況而定，預計為期約2星期。18款不同造型的橡皮鴨糅合不同香港地標，即日起於18個港鐵站設打卡位，一眾「鴨迷」可到車站「尋鴨蹤」。

創作橡皮鴨的荷蘭藝術家霍夫曼今次更設計24款具香港特色的橡皮鴨造型，包括結合尖沙咀鐘樓、蘭桂坊、菠蘿包與西多士、醒獅與搶包山等香港地道文化。

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AllRightsReserved今次更同港鐵合作，將其18款橡皮鴨造型即日起分佈在18個港鐵車站，例如中環、金鐘、銅鑼灣、尖沙咀、旺角等，定必成為市民打卡熱點。

金鐘站成為黃鴨主題車站

金鐘站更成為期間限定「橡皮鴨主題車站」，E出口變身為「橡皮鴨主題出口」，站內多處包括月台旁等，都可發現橡皮鴨影蹤及與展覽有關的設計如橡皮鴨腳印、水滴等，全方位佈滿可愛的橡皮鴨圖案，引領市民前往展覽場地。

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金鐘站E出口6米高24.5米闊的巨型玻璃天窗更首次化身成趣緻鴨子臉，一隻充滿好奇心的橡皮鴨探頭窺看，就像與維港上暢遊的一雙橡皮鴨遙遙相望。

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另外，香港站首次曝光的大型數碼全景互動顯示區更率先由橡皮鴨打頭炮，屏幕上巨型橡皮鴨彷如暢游維港般輕輕搖晃，現身港鐵站與乘客互動，屏幕上方亦不時會落下小鴨，通過感應裝置，碰到途經乘客的頭部便會彈出充滿正能量的心型圖案，加上整個空間播放著愉悅繽紛的音樂，為大眾繁忙的生活添上樂趣。

黃鴨叮叮鬧市出行

另外，橡皮鴨更走出鬧市，有橡皮鴨主題電車，隨「叮叮」在繁忙街道上行走，即日起為期一個月。

▲ 橡皮鴨主題電車

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責任編輯：吳雋妍