【勞資糾紛】今年首5月460宗教師求助按年增5成　教工會稱涉離職、新聘教師糾紛

▲ 教工會主席黃建豪盼學校管理層認真對待教師合約問題，與教師建立良好工作關係，讓教師安心工作。（資料圖片）

港人移民潮影響教育界，教師與學校解約引起的糾紛亦有所增加。香港教育工作者工會表示，自去年9月至今年5月的教師求助數字持續上升，其中於今年1至5月接獲460宗求助，比去年同期302宗，上升超過5成，當中涉及離職，或聘請新教師的勞資糾紛等。教工會呼籲學校管理層專業、妥善處理教師合約問題，以避免損害教師權益。

教工會表示，教師求助涉及範疇包括薪金、假期、解約、糾紛及聘用相關情況，舉例指有學校涉及拖延支付長期服務金；未有在指定日期內支付離職教職員薪金；拖欠強積金供款；錯誤聘用未有合適學歷的人士為常額教師，教師完成工作，卻因不符合入職條件，需要轉職及歸還常額教師的薪金；錯誤評估常額教師薪酬，多付之薪金需歸還；錯誤扣減教職員的病假積存。

教工會指，部分個案中的學校管理層及行政人員，在不了解或不清楚資助則例及僱傭條列等規則或法例下處理事務，導致不必要的糾紛，令學校及教師處於兩難之中，破壞雙方緊密合作的關係，讓教師承受極大的心理及生活壓力。

教育界立法會議員朱國強建議，教育局應舉辦工作坊及講座，讓學校相關人員報名參加，釐清規則。教工會主席黃建豪指出，教師是學校的重要資源，其工作貢獻不可或缺，希望學校管理層認真對待教師合約問題，與教師建立良好工作關係，讓教師安心工作，為學生成長和發展做出貢獻。

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責任編輯：馮琪雅