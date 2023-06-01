【消費情報】愉景灣7月辦大型沙灘音樂節　同場有海上樂園

▲ 《恒生銀行90周年呈獻：TheNextwave》（耀榮文化IG）

外地不時都有沙灘音樂會，台灣墾丁春吶音樂節就相當出名。本港今年7月都將有大型戶外音樂節，耀榮⽂化與 Nextwave Yachting 將於7月29至30日在愉景灣舉辦本港史上最大沙灘音樂節《恒生銀行90周年呈獻：TheNextwave》 ，活動將於愉景灣大白灣沙灘舉行，更設有大型海上樂園，有⽔上滑梯，可以一邊聽音樂，一邊盡情玩。其中一款早鳥套票，明早（2⽇）於Klook.com發售。

活動邀請超過20個來自香港、台灣音樂組合參演，包括周興哲、Jay Fung馮允謙、Jeffrey魏浚笙、盧廣仲、KOLOR、ToNick、艾粒、JB、KAYAN9896、黃偉晉@五堅情、Namxsis、Nowhere Boys、KING@C AllStar、周予天、張蔓莎、The HERTZ、張天穎等等，陣容強大。

大會表示，場內設有海上樂園，有各式水戰玩具，音樂節場地將可容納過萬人入場。

▲ 《恒生銀行90周年呈獻：TheNextwave》（耀榮文化IG）

活動詳情

日期：7月29-30日

時間：中午12時-晚上7時

地點：愉景灣大白灣沙灘

年齡：只限18歲或以上的成人參加

盛夏電子入場券：

$580/單日套票 (包括一杯指定酒精飲品或無酒精飲品)

$980/兩天套票 (每天包括一杯指定酒精飲品或無酒精飲品)

初夏(Early Bird)套票：6⽉2⽇於Klook.com上發售

恒生Mastercard信用卡客戶：6月8日上午11時起至6月10日獨家優先訂票

公開發售：6月12日上午11時起，在Klook公開發售

最新影片推介

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：吳雋妍