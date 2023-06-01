【台友情緣】紹鴻拍赴台為藝人留回憶　馮淬帆親述拍遺作心願

▲ 馮淬帆在訪談中，細談入行心路歷程。

資深傳媒人楊紹鴻去年為港台拍攝訪談節目《一起走過》告一段落，已移居泰國的他，緊貼潮流當上YouTuber，一手包辦製作的《台友情緣的歲月》將在6月3日上線。

今次楊紹鴻特地走訪定居台灣的資深藝人，藉演藝前輩的人生起跌，帶出活在當下的人生觀，首集嘉賓就有久違觀眾一段時間的實力演員馮淬帆。

楊紹鴻在70年代至90年代，先後效力TVB及亞視，任職編導及監製等崗位，跟不少藝人都成為交心知己，之前曾製作共三輯的《一起走過》，以至今次的《台友情緣的歲月》，主力邀請資深藝人為嘉賓。

▲ 自言沒有馮淬帆，便沒有楊紹鴻，因此一直都很尊敬對方。

他解釋：「我明白傳媒較喜歡報導年青偶像，其實上一輩藝人有很豐富的閱歷，以及很多對人生的看法，而且去到這個年紀，亦沒有甚麼話題會避忌，更能暢所欲言，而且今日不知明天事，能為前輩多一個訪談節目，也可以給大家留個回憶。」

難忘被馮淬帆鬧喊

在這輯安排在YouTube頻道播出的《台友情緣的歲月》，楊紹鴻訪談對象，主要是已定居台灣藝人，包括馮淬帆、林利、范鴻軒、謝雷及黃仲崑。首集登場有「阿緊」之稱的馮淬帆，影迷自不會陌生，他在80年代主演過的喜劇，都成為港人的集體回憶。

楊紹鴻跟馮淬帆的友情，則是在電視台合作開始。「當年我在無線做PA，馮淬帆則是演員，那時他已經是『阿緊』性格，非常嚴謹認真，大家都說有馮淬帆在場的戲份，沒有人敢遲到和不看劇本。」

他最難忘的回憶，是曾經被馮淬帆當眾鬧喊。「事緣有次拍劇，有位女演員出了名遲到，當日早班通告，那女星自然沒有準時現身，他便說自己回家等，拍得才通知他。之後工作人員去到大口環拍攝，馮淬帆駕車由廣播道去到現場，因為不熟路遲了少許，見我們已經在拍攝，便很大聲問我是否覺得他遲到，我覺得被罵很無辜，後來中午他下了火，就賣啤酒請我喝。」

▲ 台灣歌手黃仲昆，自爆成名作《有多少愛可以重來》原來是給梁朝偉主唱，最後由他唱紅。

馮淬帆後來入了影圈，近年定居台灣，楊紹鴻一直很尊重他，每次到台灣工作都會探望，但笑言現在見到他仍會很驚，是次訪問心情也十分緊張。「他現在年紀大了，身體也一般，對很多事已經看淡，但心願是想拍一部好的電影，更覺得可能會是遺作，作為朋友，我都想他能健健康康。」

為藝人留美好回憶

生老病死是人生必經課題，由資深藝人道出更有其感染力，節目中「寶島歌王」謝雷就分享曾經歷三次重病再走出鬼門關的心路歷程；而歌手黃仲昆跟楊紹鴻細談由台灣來香港拍亞視劇的經驗，訪談後對方的母親卻忽然因病離世，更感人生無常。「所以做人很多事不能預料，做這個節目的另一原因，都是希望跟前輩們好好相聚，彼此留下美好回憶。」

▲ 「寶島歌王」謝雷曾有三次走出鬼門關的經歷。

現時在網上製作訪談節目，楊紹鴻感到自由度都更加大。「例如每集長度都可以靈活處理，內容多些便播長些，也不會有限制，跟嘉賓們都是有話直說，當然自己會有基本操守，包括不會有粗口，也不談政治和宗教，只是以娛樂出發，及向同行們致敬。」

之後他亦緊接為泰國華人電視台拍攝13集的《泰友情緣的歲月》，嘉賓包括羅家英、楊玉梅、李龍基等，繼續由資深藝人的演藝人生，帶出積極正面主題。

▲ 預計今年底播出的 《泰友情緣的歲月》，嘉賓有楊玉梅等好友

記者：陳家昌