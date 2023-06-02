【本地遊】前深水埗配水庫自助導賞遊再度推出　周一至日每天3時段可預約參觀【內附連結】

▲ 透過內文連結，可即時預約參觀前深水埗配水庫自助導賞遊。

位於深水埗主教山的前深水埗配水庫，在停用多時後，於2020年被重新發現，讓這座結合歐洲傳統風格花崗石柱與仿羅馬紅磚拱券的建築重見天日，宏偉的建築令人歎為觀止，公眾更可藉此了解香港百年間的供水歷史。

翌年，這個配水庫獲古物諮詢委員會確認為一級歷史建築，經水務署修復後，在同年12月中開始有限度開放導賞團，並於2022年10月加設自助導賞遊給公眾參觀，以藉此讓市民認識前深水埗配水庫的歷史背景和欣賞其內部結構，從而提升公眾對水務歷史建築及文物保育的意識。

今年，水務署再度推出前深水埗配水庫自助導賞遊，逢星期一至日（包括公眾假期），每天包括兩個上午時段及一個下午時段，讓更多市民可參觀前深水埗配水庫，即日起接受市民預約參與，詳情如下：

1.上午8時45分至9時45分

2.上午11時30分至下午12時30分

3.下午1時至2時

▲ 水務署再度推出前深水埗配水庫自助導賞遊，逢星期一至日（包括公眾假期），每天包括兩個上午時段及一個下午時段。（水務局圖片）

參觀時段前最少30分鐘前透過網上預約系統申請。預約系統會顯示自助導賞遊約2個月內可以接受預約的參觀時段，並會於每月的第一個工作日上午九時更新。大家看按此查看預約情況，不過，由現在至7月30日的周六日各個時段均已滿額，有興趣參觀的巿民，可選擇在周一至周五的時段登記。注意：每節時段名額為70個，申請者必須年滿16歲，每次申請參加人數（包括申請者）最多為4人。

另外，為了讓更多巿民能夠有機會參與這個自助導賞遊活動，水務署只接受參加者90天內以自助導賞遊形式參觀前深水埗配水庫一次，申請者及其成員成功參與自助導賞遊後，不得於90天內重複報名參觀活動。所有申請記錄最遲會於每月的第一個工作日上午6時30分前更新。

▲ 這座結合歐洲傳統風格花崗石柱與仿羅馬紅磚拱券的建築，於2021年獲古物諮詢委員會確認為一級歷史建築。（本報資料圖片）

若天文台公布3號或以上熱帶氣旋警告信號；或黃色或以上暴雨警告信號於參觀活動開始前3小時內仍然生效，當天的「前深水埗配水庫自助導賞遊」將會自動取消。

立即預約可按此

編輯：葉翠華