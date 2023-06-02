【模仿殺人】4歲男童失蹤兩日陳屍洗衣機　15歲叔叔認殺人崇拜變態食人魔

▲ 4歲男童遭15歲叔叔殺害，棄屍洗衣機。

犯罪、殺人等電影情節，隨時令心智未成熟的青少年出現模仿效應。菲律賓近日發生一宗謀殺案，一名4歲男童到15歲的叔叔家玩耍，當日下午卻突然失蹤，直至兩日後叔叔家人聞到惡臭，始揭發男童遭叔叔殺害棄置於洗衣機，叔叔透露自己非常喜歡一部美國食人魔電影，更視主角為偶像。

據《鏡報》報道，事發於5月26日，4歲男童Prince Gray Mondero到馬尼拉親戚家玩耍，由15歲的叔叔Patrick Sucgang陪玩和看管，然而男童在下午卻突然失蹤，少年稱自己不知男童的下落，家屬緊張地向當局通報失蹤。

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不過，少年的媽媽兩日後在兒子房間聞到惡臭，發現氣味來自一部廢棄的洗衣機，上面堆滿布和書等雜物，媽媽打開後驚見失蹤男童的屍體，隨即報案。少年接受警方訊問，並被指控犯下《反虐待及剝削兒童法》的謀殺罪。由於少年未成年，法律訴訟會暫停直至他滿18歲為止。

警方透露，有匿名人士舉報，少年在男童失蹤當日，曾上傳男童躺在洗衣機滾筒裡，不省人事的照片到一個聊天群組，警方正在調查。另外，當地媒體亦報道，少年房間牆上貼著納粹旗幟，而且在聊天群組的用戶名稱為達默（Jeffrey Dahmer），那是一名美國連環殺手兼性侵犯，在1978年至1991年間殺害並肢解了17名男子。

據稱，少年在一條現已刪除的訊息中寫道，「我做了一些讓我深感後悔的事，我需要盡我最大的努力來彌補它。我讓我的侵入性想法獲勝，我必須為此付出代價。」

警方向記者透露，少年喜歡看電影《達默》，那是一部有關連環殺人和性犯罪的電影，估計少年把電影情節內化了。被殺害男童的祖父指控，少年早計劃犯案，得逞後還在網上發文，因此希望他的罪行受到懲罰。而少年的母親則呼籲家長，應多注意孩子在網上的行為。

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責任編輯︰王明芳